Pirms nedēļas, 15. septembrī, Saeima apstiprināja Evikas Siliņas (JV) veidoto Ministru kabinetu, kurā "Apvienoto sarakstu" (AS) un "Nacionālo apvienību" (NA) nomainījuši "Progresīvie" (P) un "Zaļo un zemnieku savienība" (ZZS). Jaunās valdības deklarācijā ir teju desmit reižu mazāk punktu nekā iepriekš Krišjāņa Kariņa (JV) valdības pieņemtajā deklarācijā. Kādas pārmaiņas sola jaunā valdība un vai pamatotas ir cerības uz dinamiskiem risinājumiem sasāpējušos jautājumos?

