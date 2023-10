Valsts policijai pēdējās nedēļās bijis īpaši daudz darba - Krāslavas pusē joprojām nav izdevies atrast pazuduši sievieti un viņas trīsgadīgo meitu, savukārt šonedēļ policijas tālruni 110 pārpludināja zvani no simtiem skolu un bērnudārzu, kuras saņēmušas draudus par izglītības iestādēs it kā ievietotiem spridzekļiem. Par svaigākajām aktualitātēm un arī citām policijas darbā risināmām grūtībām piektdien, 13. oktobrī,"Delfi TV" raidījumā "Kāpēc" žurnāliste Olga Dragiļeva iztaujāja policijas priekšnieku Armandu Ruku.

