Pusdienu pauze: untums vai laiks sev un nepieciešamība

Pusdienlaiks nav tikai laiks, lai ātri paēstu un skrietu tālāk. Tā ir veselīga pauze dienas vidū, kuru nedrīkst saīsināt vai izlaist, to ir nepieciešams rūpīgi plānot. Mēs mācām mūsu darbiniekiem, ka pusdienlaiks ir jāplāno tāpat kā jebkurš cits nozīmīgs notikums. Kalendāri nav paredzēti tikai darba uzdevumu un tikšanos plānošanai; tie ir arī vērtīgi dienas plānošanas rīki. Viens no vērtīgajiem padomiem, ko mēs sniedzam saviem darbiniekiem, ir ieplānot pusdienlaiku un atzīmēt to savos kalendāros kā laiku, kad viņi nav pieejami.

Ir svarīgi nepavadīt pusdienlaiku pie sava darba galda. Esiet radoši un nodrošiniet sev kvalitatīvu pusdienlaiku. Varbūt izvēlaties paēst ārpus biroja, apvienot ēšanu ar pastaigu parkā, vai pusdienot kopā ar kolēģi, lai mierīgi pārrunātu tēmas, kas nav saistītas ar darbu. Varbūt jums patīk kas cits – izdomājiet, kas vislabāk der tieši jums. Pusdienlaiks nav tikai ēšanas laiks; tas ir atpūtas laiks, kas pieder jums, nevis jūsu darba devējam.

Bez labiem un kvalitatīviem darbiniekiem nebūs labu uzņēmumu. Izmantojot pusdienu pauzes, darbinieks rūpējas par savu mentālo veselību. Plānota un regulāra atpūta uzlabo koncentrēšanās spējas un darba produktivitāti, ļaujot prātam atpūsties no intensīvas slodzes. Turklāt, dodoties pauzēs, darbinieki atjauno arī savas enerģijas rezerves un atgriežas darbā jau ar jaunu perspektīvu. Tāpēc mums kā darba devējam ir jācenšas radīt apstākļus, kas motivē darbiniekus izmantot pusdienlaiku pilnā apjomā sev par labu. Nevajag ignorēt tos darbiniekus, kuri pusdienlaikus izlaiž. Ir nepieciešams veicināt tādu vidi, kas iedrošina un atbalsta veselīgu un kvalitatīvu pusdienlaiku kultūru.