Palīgs, nevis konkurents – kā darbiniekiem skaidrot mākslīgā intelekta lomu

Mēs jau no paša sākuma par mākslīgo intelektu ar saviem darbiniekiem izvēlējāmies runāt daudz un atklāti. Tomēr, ja kādam radusies sajūta, ka mākslīgais intelekts jūsu darbinieku vidū vēl aizvien rada paralizējošas bailes, kas ierobežo uzņēmuma attīstību, tad es ieteiktu tam pieiet centralizēti. Es sāktu ar to, ka mudinātu uzņēmuma vadītājus atklāti runāt par viņu pieredzi MI rīku izmantošanā, lai normalizētu to lietošanu visos uzņēmuma līmeņos. Līdztekus tam vērts ieguldīt laiku un enerģiju, lai izveidotu uzņēmuma iekšējo nostāju par šo rīku lietošanu. Tam nav jābūt oficiālam dokumentam, tomēr par to ir jārunā publiski. Tas palīdzēs attīstīt kultūru, kurā MI rīku lietošana asociējas ar produktivitātes un efektivitātes celšanu nevis slinkumu, krāpšanos vai mēģinājumu kādu aizvietot.

Tomēr skaidrs, ka ar sarunām un brīvu informācijas piekļuvi vien būs par maz, lai tiktu līdz reālai darīšanai. Te ieteiktu atvērt iekšējo platformu, kur darbinieki mēģina MI rīkus un dalās savā pieredzē. Mēs paši to pamatā organizējam kā regulāru sarunu ciklu, kurā gan rādu praktiski, kā dažādi MI rīki darbojas, gan dodam vietu un telpu sarunām, kur kolēģi savstarpēji dalās ar savu pieredzi šo rīku lietošanā. Un te nav jābaidās, ka šis pavērs vietu jautājumiem, uz kuriem pašiem iespējams vēl nav atbilžu. Šāda pieeja tikai visiem atgādina, ka esam kopīgā izzināšanas ceļa sākumā un jebkurš kolēģis var pievienot savu vērtību, daloties ar pārdomām, pieredzi un zināšanām.

Un visbeidzot mēs esam nosprauduši gana vienkāršu, bet svarīgu mērķi – katrā komandā atrast vienu zinātkāru un tehnoloģijās ieinteresētu atbalsta cilvēku. Šie cilvēki mums palīdz iedzīvināt jaunās tehnoloģijas ikdienā. Mūsuprāt, katrā komandā būtu jābūt cilvēkam, kas spētu pārtulkot biznesa vajadzības uz tehnoloģiskajām iespējām, jo viens CTO (Chief Tehnology Officer) nespēs nodrošināt to klātbūtni un uzmanību, kas nepieciešama, lai arī mazās problēmas pārtulkotu jaunos risinājumos.

Latvijas dzimšanas dienas mēnesī nevaru neizmantot iespēju piemest nelielu patriotisma dzirksti šai diskusijai. Nav noslēpums, ka Latvija efektivitātes ziņā min nopakaļ citām valstīm, tomēr MI mums var palīdzēt noķert pārējos. Te gan katram uzņēmējam jāatrod sava formula. Kopumā cilvēkiem pārmaiņas nepatīk. Tieši tāpēc darba devējiem ir jāspēj saviem darbiniekiem nodot ziņu, ka mākslīgais intelekts nav drauds darba ņēmējiem. Tas drīzāk ir potenciāls drauds tiem, kuri to neizmanto. Bizness, kas atpaliks šajās tendencēs, visdrīzāk zaudēs konkurentiem un līdz ar to zaudēs arī darbinieki.