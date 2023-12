Kā palūgt algas pielikumu: kas darbiniekam jāņem vērā

Mans pirmais ieteikums ir nākt atvērtam uz šo sarunu. Kareivīga nostāja nav nepieciešama. Kopēja tendence rāda, ka darba devēji ir ieinteresēti ar saviem darbiniekiem dalīties panākumos, kuru radīšanā viņi ir pielikuši savu roku. Uz to norāda arī pieaugošā tendence attīstīt darbinieku akciju programmas. Arī mēs "Atea" šāda veida programmu ieviesām šī gada pavasarī, sniedzot saviem darbiniekiem iespēju kļūt daļai no uzņēmuma akcionāriem. Tas viss tikai vēlreiz pierāda, ka gudri uzņēmēji pēc noklusējuma izprot, ka darbinieku individuālā izaugsme ir cieši saistīta ar visa uzņēmuma izaugsmi, un investīcijas darbiniekos ir daļa no uzņēmuma ilgtermiņa plāna.

Kas attiecas uz sarunas strukturēšanu, aicinātu jebkuru, kam šī tēma ir aktuāla, jau laikus apdomāt savus argumentus. Darba devējam ir svarīga darbinieku iniciatīva un izpratne par uzņēmuma ilgtermiņa mērķiem, tāpēc sarunas galvenajam fokusam būtu jābūt ap to, kā tu radi pievienoto vērtību uzņēmuma nākotnes attīstībai un kā tu vari šo vērtību palielināt nākotnē. Papildus vēlos atgādināt, ka arī ieguldījums uzņēmuma kultūras un tēla veidošanā ir svarīgs faktors, ko pieminēt. Tā, piemēram, ja šogad esi lieliski pildījis savus tiešos darba pienākumus, bet nekādus lielus uzlabojumus nav izdevies ieviest, tad, iespējams, tava proaktivitāte ārpus tiešajiem darba pienākumiem, piemēram, dalība uzņēmuma tēla kampaņās vai iesaistīšanas iekšējās kultūras iniciatīvās pievērsīs darba devēja uzmanību. Aktīva dalība uzņēmuma kultūras dzīve ir viens no faktoriem, kā darba devējs var pārliecināties, ka starp jums pastāv kultūras saderība un tu saredzi sevi šeit ilgtermiņā.

Visbeidzot, kā svarīgu sarunas izdošanās faktoru jāmin reālistiskas gaidas. Gatavojoties sarunai, aicinātu darbiniekus izpētīt, kādi ir atalgojuma griesti konkrētajai pozīcijai uzņēmumā. Protams, nav aizliegts par atalgojumu diskutēt, salīdzinot to ar konkurentiem, tomēr svarīgi atcerēties, ka vienādi pozīciju nosaukumi ne vienmēr atbildīs vienādām atbildībām. Savukārt gadījumos, kad darbinieks saprot, ka amata pozīcijas griesti ir sasniegti un tie neatbilst viņa personīgajiem ilgtermiņa plāniem, būtu laiks uzsākt sarunu ar vadītāju par citām izaugsmes iespējām. Šādos gadījumos vadītājs palīdzēs izstrādāt plānu, kā darbinieks varētu sasniegt nākamo profesionālo līmeni jau jaunā pozīcijā, kas paredzētu ne vien jaunu atalgojuma līmeni, bet arī jaunas atbildības.