Vērtīgi padomi efektīvai un produktīvai sapulcei

Gaidīt uz kādu nav patīkami. Savukārt likt kādam gaidīt ir nepieklājīgi, jo īpaši, ja tu esi sapulces vadītājs. Punktualitāte ir viens no efektīvas sapulces pamata balstiem. Tiesa, tikpat svarīgi, kā sākt sapulci noteiktajā laikā, ir arī to beigt ieplānotajā laikā. Noteikts sanāksmes laika rāmis nodrošinās to, ka tā virzās produktīvi, kā arī darbinieki varēs efektīvāk ieplānot savu darba dienu.