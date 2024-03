Z paaudze darba tirgū. Mīti un reāla pieredze

Uzņēmumā AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA no nedaudz vairāk nekā 1200 darbiniekiem 140 jeb 11,5% ir "Gen Z" pārstāvji. Ņemot vērā uzņēmuma pamatnodarbošanos un darba specifiku, lielākā daļa no viņiem ir nodarbināti dažādos ražošanas operatoru un ražošanas palīgstrādnieku amatos, taču ir arī desmit tehniskie prāti (mehatroniķi, mehāniķis, elektroinženieris), jaunākie produktu inženieri ar ķīmijas un tekstila novirziena izglītību un pāris administratīvie darbinieki.