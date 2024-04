Jaunu zināšanu apgūšana un darbinieku pārkvalifikācija – vai pastāv riski?

Gadu gaitā esam secinājuši, ka mūsu darbinieki ļoti novērtē iespēju mainīt darba specifiku, mainot nodaļas vai amatus. Šīs pārmaiņas var būt pat tik krasas, ka jaunais amats ir pilnībā nesaistīts ar iepriekšējo pieredzi vai sākotnējo izglītību. Vēlamies, lai mūsu vīzija – "vieta, kur būt" – kļūst par pirmo asociāciju ar "Atea" ikvienam mūsu kolēģim neatkarīgi no profesionālajiem mērķiem vai dzīves posma. Un to varam realizēt, vien atbalstot kolēģu ambīcijas un vajadzības, lai viņiem nenāktos to darīt ārpus uzņēmuma.

Lepojamies daudzu gadu garumā redzēt savus darbiniekus izdzīvojam vairākas profesionālās dzīves vienā darba vietā. Tā kā aizvien vairāk tiek runāts par to, ka jaunajā tehnoloģiju laikmetā neviens no mums vairs nevarēs turēties pie vienas profesijas visu dzīvi, mēs aktīvi ieguldām darbinieku apmācībās. Laiks un pieredze mums ir pierādījusi, ka lielāks risks zaudēt kolēģi ir viņam nesniedzot iespēju attīstīties un pārkvalificēties, jo šis scenārijs viņu dzīvēs kļūst aizvien neizbēgamāks. Arī mūsu dati rāda, ka šī stratēģija strādā. "Atea Global Services" ir vairāk nekā 550 darbinieku, un gandrīz puse no mūsu kolēģiem ir ar darba stāžu virs četriem gadiem, kas tikai vēlreiz pierāda, ka, cilvēki, kas saredz savas izaugsmes un personīgās transformācijas iespējas, būs ieinteresēti palikt ilgāk.

Vienlaikus mēs esam organizācija, kas aktīvi pieņem darbā jaunus speciālistus. Bieži vien šī ir viņu pirmā darba vieta, tāpēc neizbēgami nonākam situācijās, kur jaunais profesionālis secina, ka esošais amats nav tas, ko viņš patiesībā vēlētos darīt ilgtermiņā. Šajās situācijas mums lieti palīdz veiksmīgi ieviestās attīstības pārrunas. Tajās vadītājs noskaidro, kā darbinieks šobrīd redz sevi uzņēmumā un fiksē vēlamās pārmaiņas, ja tādas ir. Ja ir skaidrs, kāds ir gaidāmais rezultāts, un tas sakrīt ar uzņēmuma iespējām un plānoto attīstības virzienu, darbinieks turpmāk tiek virzīts uz mācībām, lai apgūtu nepieciešamās kompetences un specifiskākos gadījumos arī tiek piešķirts apmācīts mentors, kas viņu palīdzēs ievadīt jaunajā amatā.

Manuprāt, uz apmācībām jāskatās ne tikai kā nepieciešamību. Tās ir arī iedrošinājums un motivātors. Ja cilvēks jūtas novērtēts un esošā darba vieta viņam gan vērtību, gan iekšējās kultūras ziņā ir atbilstoša, visdrīzāk, viņš rūpīgi apsvērs visas iespējas attīstīt sevi esošajā organizācijā pirms pieņems lēmumu aiziet. Un te ļoti liela nozīmē ir tiešajam vadītājam un tam, kā šī informācija nonāk pie darbinieka, tādēļ mēs īpašu uzmanību pievēršam vadītāju attīstības programmām, savstarpējās komunikācijas apmācībām un koučinga kultūras ieviešanai organizācijā.