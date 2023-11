Pieaugušo mācību centra "Magnetic Professional" direktore Ina Gudele pasniedz ekotehnoloģijas un ekodizainu, e-komerciju un inovāciju vadību pieaugušo tālākizglītībā un vairākās Latvijas augstskolās. Viņas vadītais mācību centrs specializējas biznesa attīstības veicināšanā ar digitalizācijas palīdzību. "Erasmus+" projekti ir neatsverams atbalsts uzņēmuma personāla un izglītojamo pieredzes papildināšanā, kā arī starptautiskajā biznesa sadarbībā.

Digitalizācija: ceļš uz biznesa iespēju paplašināšanu

Nozīmīgākie ieguvumi no projekta "Digimentor" ir tieši individuālajiem māksliniekiem, kuriem jauniegūtās zināšanas palīdz uzlabot konkurētspēju. "Piemēram, tautas lietišķās mākslas studija "Bēne", kas līdz šim eksportēja savus lina un vilnas izstrādājumus atsevišķas sadarbības ietvaros, apgūstot prasmes "Etsy" veikala izveidei un uzturēšanai, tagad ir paplašinājusi savu tirdzniecību," Ina klāsta. Zināšanu apguvi plānots izplatīt tālāk, lai palīdzētu arī citiem mazajiem uzņēmējiem kļūt labāk pamanāmiem digitālajā un starptautiskajā tirgū, kur ir arī lielāka pirktspēja.

"Erasmus+" stratēģiskās partnerības projektā ARTWIN sadarbībā ar partneriem no Kipras, Grieķijas, Itālijas un Somijas tiek izstrādāti arī mācību materiāli un metodoloģija muzejiem, izstāžu zālēm un augstskolām, lai, izmantojot interaktīvos rīkus, varētu pielāgot saturu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Mācību centra pasniedzēji un izglītojamie izmanto arī "Erasmus+" mobilitātes projektu iespējas. "Tā ir fantastiska programma, kuras ietvaros mēs jau trešo gadu piedāvājam kādā no Eiropas valstīm apgūt kursus, iepazīties ar valstu kultūru un biznesa iespējām," klāsta Ina. Mācībspēki dodas arī pasniegt lekcijas paši, piemēram, uz Kipru.

"Erasmus+" starptautiskie projekti, viņasprāt, ir lieliska iespēja paplašināt darbinieku redzesloku. Katrā mobilitātes programmā paveras iespēja uzzināt vairāk par Eiropas valstīm un saprast, kā atšķiras uzņēmējdarbības prakses partnerorganizācijās. "Esam ļoti daudz aizguvuši no citiem, un citi arī daudz aizguvuši no mums," stāsta Ina, piebilstot, ka tieši tāpat, kā latviešu delegācijas dodas mācību mobilitātes programmās uz ārzemēm, arī starptautiskie partneri apciemo Latviju, lai mācītos no uzņemošās valsts pieredzes.