В Латвии становится все больше работающих пожилых людей. Что это значит? В условиях острой нехватки рук возраст больше не имеет значения? А куда берут? Как мотивировать этих людей осваивать новые профессии? Это вообще реально? Как может помочь правительство и почему это замкнутый круг? Об этом рассказали президент Латвийской конфедерации работодателей и член правления SIA Karavella Андрис Бите и экономист банка Citadele Мартиньш Аболиньш.

