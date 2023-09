Заполняя в магазине анкету для получения скидки, многие указывают выдуманные имя и возраст. И это прокатывает. Но в чем тогда смысл сбора такой информации? О чем коммерсант не имеет права спрашивать? Куда попадают мои данные и как они потом используются? Могу ли я об этом узнать? Почему я получаю предложения от других компаний? Как хранить карточки, чтобы закрывался кошелек? Об этом рассказали директор Государственной инспекции данных Екатерина Мацук и PR специалист Кристине Тьярве.

