#30 Любовный треугольник и пакет для секс-меньшинств. О новом на рынке страхования
Delfi
В Латвии застраховано 40% жилья и примерно такое же количество автомобилей. При этом предложения страховых компаний очень однотипные. Будущее - за пакетами! Что это такое? Стал ли народ экономить на страховках? Какие полисы стали покупать меньше? Всегда ли правильно использовать калькулятор, чтобы сравнить цены? Какая "болезнь" осталась с советских времен? И главное - что там с ценами? Как это - можно торговаться?! Рассказывает президент Латвийской ассоциации страховщиков Янис Абашин.
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