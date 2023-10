В Латвии застраховано 40% жилья и примерно такое же количество автомобилей. При этом предложения страховых компаний очень однотипные. Будущее - за пакетами! Что это такое? Стал ли народ экономить на страховках? Какие полисы стали покупать меньше? Всегда ли правильно использовать калькулятор, чтобы сравнить цены? Какая "болезнь" осталась с советских времен? И главное - что там с ценами? Как это - можно торговаться?! Рассказывает президент Латвийской ассоциации страховщиков Янис Абашин.

Your browser does not support the audio element.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!