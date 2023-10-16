Старый бабушкин диван и треснувший унитаз у мусорников. Почти классическая картина во многих дворах. И ведь наверняка вынесли их ночью, пока никто не видит. А платить будет весь дом. Неужели настолько плевать на соседей? А, может, народ просто не знает, как правильно избавляться от старой мебели? И сколько это стоит? Можно ли ее куда-то бесплатно сдать? А может, за ней вообще могут приехать и забрать, как это делается в некоторых других европейских странах? Рассказывают председатель правления компании Clean R Валерий Станкевич и член правления организации Zero Waste Latvia Майя Крастиня.

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