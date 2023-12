Māsu veidotais blogs dzima pandēmijas laikā – ģimenes čatiņā regulāri viņas dalījušās ar saviem virtuves šedevriem, pārējai ģimenei un draugiem interesējoties par receptes iegūšanu. Tad māsas sapratušas, ka varētu ēdienus parādīt plašākai publikai. Nu jau pagājuši pāris gadi un trijotne iedibinājusi tradīciju, kas satuvina: "Reizi mēnesī ieplānojam dienu, kad visu dienu esam kopā, gatavojot kā pārbaudītas receptes, tā jaunus eksperimentus, bet vakarā pievienojas citi ģimenes locekļi vai draugi uz kopīgu paēšanu," stāsta Lauma.



Neskatoties uz to, ka trijotnei ļoti patīk gatavot un saplānot tieši dažādu svētku maltītes, profesionālajā ikdienā viņas dara ko pavisam citu. Liene ir advokāte, Lauma ir IT projektu vadītāja un Rīgas Tehniskās universitātes pētniece un pasniedzēja, bet Lāsma ir dziedāšanas skolotāja un divu koru vadītāja. Taču jau no bērnības viņas nevairās gatavošanas un izpalīdzēšanas virtuves un citos darbiņos – māsas smejot atceras, kā bijis jāloba kaltētas pupiņu pākstis teju visu ziemu, jo vecāki Skultes pusē tās audzējuši lielā laukā. Šī iemesla dēļ tieši dažādi pupiņu ēdieni viņām nav sveši.