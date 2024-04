Nestlé ir sadarbojusies ar dažādiem partneriem un piegā dātājiem, lai pilnībā mainī tu kakao ieguvi un panāktu ienākumu paaugstināšanas programmas ietvaros iegūto kakao pupiņu pilnīgu izsekojamību un fizisku nošķiršanu. Tas nozīmē, ka ir iespējams izsekot visu kakao pupiņu ceļu no to izcelsmes vietas līdz ražotnei, vienlaikus nodalot tās no citur audzēta kakao.

KitKat "Jēgpilnas pauzes" batoniņi no 2024. gada janvāra būs pieejami 27 Eiropas valstu veikalu plauktos un no 2024. gada maija arī Apvienotajā Karalistē. Turklāt Apvienotās Karalistes tirgū kā pilotprojekts ir palaisti ierobežota daudzuma KitKat batoniņi, kas izgatavoti no 70% tumšās šokolādes, kas arī iegūta no ienākumu paaugstināšanas programmas ietvaros izaudzētā kakao.