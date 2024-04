Latvijā, īpaši Rīgā, arvien biežāk uz ceļiem redzam elektroauto – gan jaunus, gan lietotus. Tā kā elektroauto tirgus vēl ir salīdzinoši jauns, auto īpašnieks mēdz saskarties ar dažādiem izaicinājumiem, kas saistīti, piemēram, ar spēkrata izmantošanu ikdienā, remontu un citām lietām. Kā uz to raugās apdrošinātājs, un kādus ieguvumus tas var sniegt elektroauto saimniekam? Kristaps Skutelis no Kursors.lv uzdod jautājumus If Apdrošināšanas transportlīdzekļu risku ekspertam Robertam Skrupskim.

Apdrošinātājam risku izvērtēšanā ar jauniem elektroauto ir sarežģītāk nekā automašīnām ar iekšdedzes dzinēju, bet vienkāršāk nekā ar lietotiem elektroauto. Jaunu elektroauto izaicinājums ir tas, ka ražotājiem ir tendence tos maksimāli piepildīt ar tehnoloģijām, un tas pats par sevi nosprauž mērķi piedāvāt ko inovatīvu, piemēram, spēlēties ar dažādām lietojumprogrammām. Tāpēc jārēķinās, ka elektroauto remonta gadījumā vidējā atlīdzība, kas tiek izmaksāta, var būt krietni augstāka, tomēr labā ziņa ir tā, ka ar jaunu elektroauto var vērsties pie dīlera un tam ir skaidra vēsture, kā arī garantija.

Jaunie elektroauto ir arī krietni ņiprāki un ātrāki, salīdzinot ar iekšdedzes dzinēja automašīnām. Līdz ar to apdrošinātājs redz, ka šiem auto var potenciāli pieaugt negadījumu biežums. Ne tikai citi ceļu satiksmes dalībnieki, bet arī paši vadītāji bieži nespēj novērtēt, uz ko auto ir spējīgs.

Savukārt lietotu elektroauto gadījumā pie minētajiem riskiem papildus jānorāda tas, ka nevaram vienmēr būt droši par auto vēsturi. Iepriekšējie īpašnieki bieži slēpj informāciju par auto bojājumiem. Tie nav tikai nelieli bojājumi – nereti auto ir slīcis, dedzis un tālāk nonācis kādā no Eiropas valstīm, kur atjaunots un šobrīd ir jauna īpašnieka meklējumos. Saistībā ar to jāņem vērā vairāki riski. Pirmkārt, ja auto ir bijis sasists un nav kārtīgi atjaunots, iekļūstot nākamajā negadījumā, braucējs var gūt nopietnus miesas bojājumus un arī pati automašīna cietīs citādāk nekā to paredzējis ražotājs. Otrkārt, arī bojāts un pēc tam atjaunots akumulators rada paaugstinātas bīstamības riskus jaunajam īpašniekam. Vienīgais, ko apdrošinātājs var ieteikt, ir izvērtēt, no kā tiek iegādāts auto un rūpīgi izpētīt tā vēsturi.

Vai auto servisa apmeklējums ir retāks?

Pastāv uzskats, ka elektroauto pārdošanas brīdī auto dīleris informē, ka tam būs nepieciešamas retākas apkopes, un daļēji tā arī ir. Ir noteikti kilometri, pēc kuriem ir jāveic filtru maiņa, zināms, ka arī bremžu sistēma darbosies ilgāk. Tas, kas nemainās, ir piekare, kas būs joprojām jāremontē, jo diemžēl mūsu autoceļu stāvoklis ir tāds, kāds tas ir. Elektroauto gadījumā šī piekare cietīs daudz vairāk nekā iekšdedzes auto, jo tas ir daudz smagāks akumulatora dēļ. Tāpat elektroauto ir vajadzīgas dārgākas riepas ar paaugstinātu izturību. Strauja paātrinājuma iespēja noteikti nenāk par labu riepām, jo tās ātrāk nolietojas.

Kas attiecas uz apkopi, tā būs retāka un bez problēmām. Taču, ja elektroauto ir cietis negadījumā, situācija kļūst citādāka. Papildus visam tam, kas ir iekšdedzes dzinēja automašīnām, vēl viens izaicinājums ir konkrēto detaļu sagāde, un tās nereti var nākties gaidīt pat vairākus mēnešus. Tāpat ir vesels procedūru kopums, kas jāievēro, pirms elektroauto var sākt remontēt. If Apdrošināšana pie partneriem ir pieredzējusi, kā notiek automašīnas novietošana, kādi ir nosacījumi. Remonts pēc negadījuma noteikti būs sarežģītāks nekā automašīnām ar iekšdedzes dzinēju.

Latvijā šobrīd ir nopērkami arī Ķīnā ražoti elektroauto. Ja klientam ir Ķīnā ražots elektroauto un viņš grib to apdrošināt, ir jāsaprot, kā to būs iespējams salabot, vienlaikus turot klientam doto solījumu. Tāpēc ir svarīgi zināt, kur notiks remonts, cik tas ir iespējams, kāda ir detaļu pieejamība, lai nerodas situācija, ka vienas detaļas dēļ, kuru vairs nav iespējams pasūtīt, automašīnu nevar salabot. Šobrīd apdrošinātājs pie tā strādā, jo nav noslēpums, ka Ķīna lieliem soļiem ienāk elektroauto tirgū un vilina ar savām cenām.

Kā apdrošinātājs skatās uz svarīgāko elektroauto aspektu – akumulatoru un tā ilgmūžību?

Viens no dārgākajiem elektroauto elementiem ir akumulators, līdz ar to šobrīd tiek noteikti standarti un garantijas tam, kā tas tiek ražots. Ar jaunajiem elektroauto visam vajadzētu būt kārtībā. Taču, runājot par lietotām automašīnām, iedomāsimies situāciju – klients iegādājies lietotu "Tesla" elektroauto un pēc pusgada saprot, ka jāmaina akumulators. Ir bijuši gadījumi, kad akumulators ir bojāts un tā vērtība ir ļoti tuva automašīnas vērtībai, tāpēc automašīnu ir nācies norakstīt, jo tā principā ir kļuvusi par metāllūžņiem. Apdrošinātājus varētu sākt uztraukt tas, kā risināt situāciju, kad klients vēlas nevis ieguldīt vairākus tūkstošus akumulatora nomaiņā, bet vienkārši tikt vaļā no šī auto.

Par to, vai ir iespēja garantijas ietvaros nomainīt akumulatoru, kura kapacitāte noslīdējusi zem 70%, apdrošinātājs min, ka Latvijā ir bijuši šādi gadījumi, protams, ārzemēs to ir krietni vairāk. Pat nesasniedzot šos 70%, jau parādās kāda indikācija, un autoražotājs garantijas vai kāda atsaukuma ietvaros šo akumulatoru nomaina. If Apdrošināšana uzsver, ka, tas ir liels pluss, ka autoražotāji necenšas distancēties tajā brīdī, kad parādās problēma, bet mēģina to risināt. Arī telefonu baterija mēdz uzpūsties, tāpēc varam iedomāties, kas notiks, kad baterija uzpūšas auto apakšā. Tas ir ļoti bīstami. Šobrīd apdrošinātājs ir pievērsis lielu uzmanību jautājumam par elektroauto baterijām. Pagaidām viskritiskāk skatāmies uz to, kas notiek, ja šie akumulatori sāk degt.

Lai arī nevaram apgalvot, ka elektroauto biežāk aizdegas, tomēr aizdegšanās sekas atšķiras no iekšdedzes dzinēja auto aizdegšanās sekām. Ja aizdegas auto, kas ir aprīkots ar iekšdedzes dzinēju, liesmas var nodzēst. Savukārt elektroauto gadījumā ir mazliet citādāk – ja tas deg, tad pietiekami nopietni. Tas, kā šī automašīna deg, un liesmu radītais indīgo izmešu apjoms ugunsdzēsējiem ļoti apgrūtina dzēšanas procesu. Piemēram, ASV ugunsdzēsēji diezgan nopietni ir sagatavojušies šādām situācijām. Katram jaunam elektroauto modelim ir pievienots mācību materiāls par to, kur, ko un kā darīt brīdī, kad automašīnu nākas dzēst.

Latvijā apdrošinātājiem šobrīd ir nelielas bažas, ka brīdī, kad notiks šie pirmie lielie nepatīkamie gadījumi ar elektroauto, būs spēkā kādi papildu regulējumi vai būs nepieciešamas kādas citas aktivitātes. Viens no piemēram – auto tiek pievienots privātmājas lādētājam un atstāts uz nakti uzlādēties. Diemžēl uzlāde ir process auto, kad kaut kas ar akumulatoru var notikt, un tad bojāta var tikt ne tikai pati mašīna, bet viss īpašums.

Riski saistībā ar neatbilstošu uzlādes risinājumu izmantošanu

Šaubu nav par publiskajiem uzlādes punktiem – tie ir jauni, kvalitatīvi un atbilstoši uzbūvēti. Risks varētu rasties brīdī, kad sludinājumu portālos sāks parādīties alternatīvi uzlādes risinājumi – šaubīgas iekārtas ar šaubīgu izcelsmi.

Savukārt, vēloties uzlādēt auto dzīvesvietā, būtu jāpievērš uzmanība tur esošajai elektroinfrastruktūrai, tam, cik kvalitatīva ir elektroinstalācija. Daudzi īpašumi gadiem nav remontēti, tāpēc būtu kritiski jāizvērtē, vai, piemēram, garāžā, kur ir novecojuši vadi, ir prātīgi uzstādīt jaunu uzlādes iekārtu.

Pasargā savu elektroauto ar apdrošināšanu!

Elektroauto apdrošināšana Latvijā ir ļoti līdzīga iekšdedzes dzinēju automašīnu apdrošināšanai. Papildus jau esošajiem If KASKO apdrošināšanas polises piedāvājumiem speciāli elektroauto ir izstrādāti papildu risku segumi, kas paredz, ka atlīdzināsim izdevumus līdz 2000 eiro apmērā, ja tiks nozagts vai bojāts elektroauto uzlādes kabelis vai nodarīti bojājumi publiskai uzlādes stacijai, kā arī ir iekļauta 24/7 palīdzību uz ceļa.

