TSI AdditiveLab ir vienīgā laboratorija Latvijā, kas koncentrējas uz 3D metāla drukas tehnoloģiju izpēti un attīstību, nodrošinot jomai izcilo inovāciju, zināšanu paplašināšanu un veidojot atbalsta vidi, kas ietver gan produktu izstrādi, gan dažādus nacionāla un starptautiska mēroga risinājumus, no agrīnas ideju stadijas attīstības līdz globālai tirgus iekarošanai. Laboratorija piedāvā sadarbības iespējas dažādās rūpniecības nozarēs, tostarp transportā, aviācijā un vispārējā rūpniecībā.

Pasākuma laikā tika demonstrēts Aditīvo ražošanas tehnoloģiju laboratorijas aprīkojums, kurā pieejamas Yaskawa augstas precizitātes industriālie roboti un divas asu stacijas, Fronius elektriskā loka barošanas avots, Meltio lāzera barošanas avots, Wenglor lāzera ģeometrijas sensori u.c., kas ir vitāli nepieciešams mūsdienu ražošanas vai produktu izstrādes procesos un ļaus realizēt dažāda mēroga projektus. Tāpat laboratorijas ietvaros būs plašs atbalsts no vadošajiem speciālistiem – augsta līmeņa inženieriem un zinātnes jomas ekspertiem, kas palīdzēs studentiem, pētniekiem un uzņēmumiem attīstīt inovatīvus augstas pievienotās vērtības produktus.

Joerg Lewizky, Yaskawa Nordic AB filiāles Latvijā direktors, runājot par jau izstrādātiem risinājumiem laboratorijas ietvaros, norāda: “Yaskawa ir viens no lielākajiem robotu ražotājiem pasaulē,un šajā ziņā jebkura sadarbība ar uzņēmumiem, kas darbojas un izglīto augsto tehnoloģiju jomā, arī mums ir virzība uz priekšu. Saņemot no Jums atsauksmes un atgriezenisko saiti, par jau laboratorijā izstrādāto aplikāciju, varam domāt, ko uzlabot savā aprīkojumā - un tie nav tikai paši roboti, bet arī dziļāki ražošanas procesu automatizācijas rīki. Tāpēc sadarbībā ar Jums un Jūsu “know-how” atspoguļojas arī mūsu darbībā. AdditiveLab aprīkojumā ir divi augsto tehnoloģiju roboti lāzera un plazmas lietojumiem - Baltijas reģionā šāda veida robotu vairs nav. TSI šajā ziņā ir līderis – aprīkojuma pieejamības, metināšanas lietojumos, lāzera avota un ātrgaitas un precizitātes robotu ziņā – AdditiveLab laboratorija ir unikāla, to varu pavisam noteikti apstiprināt.”