Invazīvā radioloģija — medicīnas nozare, kas pašlaik, iespējams, attīstās visstraujāk. Viens no galvenajiem tās principiem ir minimāla invāzija pacienta ķermenī. Šādas pacientu veselību saudzējošas procedūras aizvien biežāk tiek izmantotas ne tikai diagnosticēšanai, bet arī dažādu slimību, tostarp onkoloģisko, ārstēšanai. Plašāk par šo inovatīvo procedūru iespējām un pacientu ieguvumiem no tām stāsta Viļņas Universitātes slimnīcas Santaras klīniku Radioloģijas un kodolmedicīnas centra invazīvās radioloģijas speciālisti Dr. Donāts Jocjus (Donatas Jocius) un Invazīvās radioloģijas nodaļas vadītājs Dr. Marjus Kurmins (Marius Kurminas).

Invazīvā radioloģija kļūst aizvien nozīmīgāka daudzu klīnisku stāvokļu ārstēšanā

Invazīvā radioloģija ir neatņemama mūsdienu vēža ārstēšanas sastāvdaļa

Pēc ārsta, invazīvās radioloģijas speciālista Dr. Donāta Jocjus teiktā, invazīvās radioloģijas nozare, kas attīstās īpaši strauji, ir invazīvā onkoloģija. Mūsdienu medicīnas virziens – metodes, kas ir minimāli invazīvas un pēc iespējas mazāk traumē pacientu, to galvenais mērķis – panākt tādu pašu vai pat labāku ārstniecisko efektu, samazinot komplikāciju risku un ātrāk atgriežot pacientu ierastajā dzīves ritmā. Tāpēc gan invazīvā radioloģija, gan invazīvā onkoloģija, kad visas procedūras un operācijas tiek veiktas caur nelieliem iegriezumiem vai dūrieniem, aizvien vairāk ienāk pacientu ārstēšanā. Barselonas klīnikas aknu vēža (BCLC) 2022. gada vadlīnijās primāriem agrīnas stadijas aknu (aknu šūnu karcinoma) audzējiem, kuru izmērs nepārsniedz 2 cm, termoablācija tiek ieteikta kā izvēles metode, kas ir līdzvērtīga ķirurģiskai ārstēšanai. Pašlaik notiekošie starptautiskie zinātniskie pētījumi, piemēram, termoablācijas un kolorektālā audzēja aknu metastāžu ārstēšanas ar operāciju salīdzinājums arī sola, ka ablācija būs līdzvērtīga operācijai.

Viena no inovatīvākajām pašlaik izmantotajām minimāli invazīvajām metodēm ir embolizācija. "Izmantojot šo metodi, mēs varam ar speciāliem mikrokatetriem nokļūtu līdz asinsvadiem, kas baro audzēju, un tos nobloķēt ar dažādām mikrosfērām, līmēm u.tml. Procedūru, kad īpašas daļiņas piesūcina ar ķīmijpreparātiem, tādējādi radot divkāršu iznīcinošu iedarbību uz patoloģisko veidojumu (tajā nenonāk augšanai nepieciešamās asinis un skābeklis, bet šūnās nonāk zāles), sauc par transarteriālu ķīmijembolizāciju (TACE). Vēl viena pēdējos gados mūsu klīnikā aizvien biežāk izmantota metode ir radioembolizācija (TARE). Šo ārstēšanas metodi izmanto aknu audzēju un aknu metastāžu gadījumos, kas nav piemēroti ķirurģiskai ārstēšanai. Procedūrai izmanto radioaktīvā holmija izotopu, ko injicē plastmasas mikrosfēru (mikrogranulu) veidā. Mikrosfēras tiek izkliedētas audzēja audos, bet izotopa izstarotais beta starojums ietekmē audzēja bioloģiju un veicina šūnu bojāeju," stāsta Dr. M. Kurmins.

Universitātes slimnīcas ir īpašas ar klīnisko gadījumu komplekso raksturu, jo šeit nonāk pacienti ar vissarežģītākajām veselības problēmām. "Tiek veikti zinātniski pētījumi, speciālisti pastāvīgi pilnveidojas, tiek izmantotas progresīvas, zinātniski pamatotas ārstēšanas metodes un vismodernākās iekārtas, kas mūsu pacientiem dod iespēju atgriezties pilnvērtīgā dzīvē visātrākajā iespējamā veidā. Mūsu nodaļā veicamo procedūru klāsts ir ļoti plašs un pastāvīgi paplašinās, varam ārstēt visus orgānus. Arī mūsu pacienti ir ļoti dažādi – no jaundzimušajiem līdz cienījama vecuma senioriem," stāsta Dr. M. Kurmins.

Pēc sarunu biedru teiktā, viens no stūrakmeņiem, lai nodrošinātu optimālu ārstēšanu ikvienam onkoloģiskajam pacientam, ir multidisciplināra komanda (angl. multidisciplinary team). Iesaistoties daudziem dažādiem medicīnas speciālistiem, apspriešanas laikā tiek izvērtēti konkrētā pacienta dati, vajadzības un gaidas, izstrādāts konkrēts šā pacienta ārstēšanas plāns, tādējādi samazinot kļūdu skaitu.

Dr. Donāts Jocjus stāsta, ka pašlaik Viļņas Universitātes Slimnīcas Santaras klīnikas invazīvās radioloģijas speciālists, tāpat kā citu nozaru speciālisti, ir daļa no multidisciplināras komandas, bet minimāli invazīvas audzēju ārstēšanas metodes bieži paplašina pacientu ārstēšanas iespējas. "Piemēram, neliela audzēja ķirurģiska ārstēšana aknu centrālajā daļā var būt sarežģīta (jānoņem liela aknu daļa), savukārt veikt neliela audzēja ablāciju ir salīdzinoši vienkārši. Saskaramies ar gadījumiem, kad ķirurģiska audzēju izņemšana ir ārkārtīgi sarežģīta vai pat tehniski neiespējama, kamēr ar invazīvās radioloģijas metodēm šādus audzējus var iznīcināt," stāsta Dr. D. Jocjus.

Dr. Marjus Kurmins norāda, ka pagaidām visi speciālisti vai ģimenes ārsti nezina to, ka pacientu var nosūtīt uz konsultāciju tieši pie invazīvās radioloģijas speciālista. Daudzi cilvēki joprojām iztēlojas, ka radiologs ir tikai "fotogrāfiju" aprakstītājs, taču tieši šīs pamatzināšanas ir pamats kvalitatīvai un garantētai pacienta aprūpei šajā uz video balstītās medicīnas laikmetā. Jau tagad darbs operāciju zālē vairumā gadījumu vairs netiek plānots bez videoizmeklēšanas kontroles ierīces, bet ārstēšanas vadlīnijās jau kādu laiku tiek norādīts, ka arī centrālās vēnas punkciju veicot ultraskaņas kontrolē, var izvairīties no retām, bet ļoti sāpīgām komplikācijām. Iespējai redzēt to, ko dari, ir ļoti liela nozīme veiksmīgā ārstēšanā," uzsver invazīvās radioloģijas speciālists.