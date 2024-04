Minimālisms – nezūdošā aktualitāte

Ērtums bez nekādiem kompromisiem

Kā skaidro eksperts, atvērtā ausu tipa austiņas no tradicionālajām bezvadu austiņām atšķiras ar to, ka lietotājs var vienlaikus dzirdēt apkārtējo vidi un baudīt audio saturu. Taču, kas attiecas uz ierīču ērtumu, "Huawei" jau iepriekš ir pierādījis, ka ir soli priekšā daudziem tehnoloģiju ražotājiem. "Austiņas sastāv no trim daļām – "C-bridge" savienojuma, ergonomiskas pupiņas formas moduļa un akustiskās lodītes. To centrālais elements – "C-bridge" savienojums – palīdz austiņām pielāgoties dažādām ausu formām un izmēriem. Tas ir veidots atbilstoši vairāk nekā 10 000 reālu cilvēku ausu paraugiem, lai nodrošinātu pēc iespējas ērtāku lietošanas pieredzi. Pie tam, katra no austiņām sver tikai 5,6 gramus un cieši pieguļ lietotāja ausīm, tāpēc tās ir ērti nēsāt arī ilgstoši," kā norāda Tillers.