Mums biežu nākas uzturēties nepietiekami vēdinātās telpās – gan mājās, gan sabiedriskās vietās, kur mēs pavadām savu ikdienu. Īpaši aktuāli tas ir gada aukstajos mēnešos, kad nevaram turēt atvērtus logus un ļaut telpā ieplūst neuzsildītam gaisam no āra, lai nezaudētu siltumu. Katru stundu viens cilvēks "patērē" vidēji 10 m 3 gaisa. Tātad, piemēram, 40 m 2 plašā birojā ar 3 m augstiem griestiem, kurā pastāvīgi uzturas četri cilvēki, pilnīga gaisa apmaiņa būtu nepieciešama vismaz reizi trīs stundās, lai nodrošinātu veselībai draudzīgas skābekļa un CO 2 proporcijas. Tomēr šāda intensīva vēdināšana tiek nodrošināta tikai retos gadījumos. Kurš gan vēlas visu dienu ziemā salt? Regulāra telpu vēdināšana un gaisa apmaiņa ir īpaši svarīga, ja kāds mājas iemītnieks ir slims. Gaisa apmaiņa palīdz atbrīvot telpu no vīrusiem un baktērijām, tādējādi samazinot infekcijas risku pārējiem ģimenes locekļiem.

Nepietiekami vēdinātu telpu sekas ir jūtamas visai drīz. Ja CO 2 līmenis par 20 % pārsniedz normu, parādās pirmās skābekļa nepietiekamības pazīmes: nogurums, koncentrēšanās grūtības un miegainība. Ar laiku, ja skābekļa trūkums turpinās, sekas kļūst nopietnākas – galvassāpes, paātrināts pulss, bezmiegs un darbaspēju samazināšanās. Lai novērtētu CO 2 līmeni gaisā, tiek izmantoti noteikti rādītāji.