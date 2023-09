Nu jau daudziem pulkstenis kļuvis ne tikai par stilīgu un vienlaikus praktisku aksesuāru, kas palīdz visur pagūt laikā, bet arī mobilo veselības monitoringa staciju. Plašajā viedpulksteņu piedāvājumā ir viegli apjukt, bet viens no zīmoliem, kura ierīču veiktspējas un izturības slava iet nosaukumam pa priekšu, ir 'Huawei'. Ja šobrīd esi sava īstā viedpulksteņa meklējumos vai gluži vienkārši pienācis laiks atvadīties no vecās ierīces un iegādāties jaunu, ir labas ziņas – septembrī veikalu plauktos nonācis jaunais 'Huawei GT4', kas, nav šaubu, spēj izcelties uz citu gudro laikrāžu fona.

'Huawei' valkājamierīču biznesā sevi pieteica pirms aptuveni desmit gadiem, un laika gaitā šī zīmola viedpulksteņi izpelnījušies gan lielu lietotāju atzinību un uzslavas, gan arī dažādus industrijas apbalvojumus. 'Huawei' viedie pulksteņi ir vieni no vadošajiem produktiem tirgū, taču tas nenozīmē, ka tehnoloģiju milzis guļ uz lauriem. Gluži pretēji – notiek nemitīga izaugsme un attīstība, kas spilgti atspoguļojas arī jaunajā produktā 'Huawei GT4'.

Tiem, kam gribas izcelties vai vienkārši pielāgot pulksteņa ciparnīcu savam noskaņojumam, noteikti patiks ziņa, ka GT4 pieejami 12 jauni ciparnīcas dizaini, kā arī vairāk nekā desmit tūkstoši oficiālo un trešās puses veidoto dizainu, kas pieejami 'Huawei' oficiālajā ciparnīcu veikalā. Patīkami, ka arī jaunās sērijas viedpulksteņi atbalsta 'Always On Display' (AOD) funkciju, un jaunajiem modeļiem ir par 20% vairāk AOD elementu.

Lai gan vizuālais veidols ir svarīgs, viedpulksteņa būtība tomēr ir ļaut lietotājam ērti sekot līdzi dažādiem fiziskajiem ķermeņa rādītājiem un, protams, arī sasniegumiem sportā. Un jāsaka – te nu ir īpaši padomāts par to visu. Salīdzinot ar iepriekšējiem modeļiem, GT4 ir ievērojami uzlabota veselības uzraudzības sistēma. Pateicoties atjauninātajam algoritmam, 'TruSeen 5.5+' sirdsdarbības sensors kļuvis vēl precīzāks, un tas nepieviļ arī augstas intensitātes treniņos un sarežģītos apstākļos, piemēram, zemas temperatūras vidē vai sirdsdarbības monitorēšanā uz mazas plaukstas locītavas.

Ja savas fitnesa gaitas gribas pacelt jau nākamajā līmenī, pulkstenis piedāvā iespēju izstrādāt savu personīgo treniņu plānu, balstoties uz uzņemtajām kalorijām, vielmaiņu un treniņu slodzi. Un, starp citu, arī roņotāji droši var doties rudens un ziemas peldēs, neuztraucoties par to, ka ierīce tiks saslapināta, taču pirts entuziastiem gan pirms došanās karsēties uz lāvas viedpulksteni labāk noņemt!

Protams, nekur nav pazudušas arī zvanu un ziņojumu notifikācijas, ātrās atbildes iespējas un 'Blotooth' zvanu iespēja, ja ierīcei piesaistītais viedtālrunis atrodas tuvumā. Novērtēju to, cik ērti pārskatīt visus paziņojumus pulkstenī, nevelkot telefonu ārā no kabatas. Turklāt 'Huawei GT4' ir ļoti 'draudzīgs' un to iespējams sasaistīt ar jebkuru 'Android' un 'iOS' ierīci. Tiesa, neslēpšu – tas, ka pulkstenis ne tikai sūta ziņu un zvanu notifikācijas, bet arī mudina mani tad padzerties ūdeni, tad piecelties kājās un izstaigāties, brīžiem bija nedaudz kaitinoši. Īpaši situācijās, kad darbā ir saspringts brīdis, bet pulkstenis pēkšņi mani sāk 'komandēt', piemēram, dziļi ieelpot.