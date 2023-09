Tuvinieka zaudējums ir viens no smagākajiem posmiem ikviena dzīvē, taču līdz ar emocionālo pārdzīvojumu papildus jādomā arī par finansēm un finanšu saistībām, kas palikušas pēc aizgājēja. Kā sarunāties par jautājumu "Ja manis vairs nebūtu?" un cik svarīgi ir sagatavoties plānam B, lai atbalstītu tuviniekus negaidītākajos dzīves brīžos, uzzini no Marisas pieredzes, kad pavisam pēkšņi zaudēts ģimenes apgādnieks un plecs - tētis.

"Nekas neliecināja, ka tētim būtu bijušas veselības problēmas. Ne viņš, ne mēs pat nenojautām, ka kas tāds varētu notikt, tāpēc tas bija liels trieciens mums visiem. Tomēr par to, kas jādara pēc viņa nāves, tēvs jau iepriekš bija ar mums runājis. Tēvs mums stāstīja, kur un kādā veidā vēlas būt apglabāts, kremēts, kur vēlas, lai tiek izkaisīti viņa pelni, tāpēc zinājām visas viņa vēlmes un pat to, ko viņš noteikti nevēlētos," pieredzē dalās Marisa.

"Mēs bijām pārsteigti, kad ieraudzījām sagatavotu mapīti, jo par tādas eksistenci līdz tēva nāvei mums nebija ne jausmas. Taču, kad sākām to šķirstīt, sapratām, ka mums ir atstāta teju rokasgrāmata, kurā līdz pat sīkākajai detaļai bija aprakstīts, kas un kā mums ir jādara. Man tas šķita kaut kas ģeniāls, jo pateicoties šai mapītei, mums bija zināms viss, kas būtu jāizdara saistībā ar finansēm un finanšu pārņemšanu," novērtē Marisa.

Latvijā ir diezgan maza daļa cilvēku, kuri mierīgu sirdi varētu teikt, ka papildus materiālā palīdzība no malas pēkšņa ienākumu zuduma gadījumā viņiem vispār nemaz nebūtu nepieciešama. Īss "priekšnoteikumu saraksts" tam būtu, piemēram, ja ir uzkrājums vismaz pusgada ienākumu apjomā, ja ir viens vai vairāki likvīdi nekustamie īpašumi bez kredītsaistībām vai ja nav kredītsaistību un nav neviena, par kuru rūpējaties un par kuru esat finansiāli atbildīgi.

Ikviens no mums var nodrošināt, lai milzīgu pārmaiņu brīdī tuvākajiem būtu iespējas un laiks pārkārtot savu ikdienu, uzreiz nedomājot par finansiālo pusi. Turklāt, ja dzīvības apdrošināšanas polisē jau uzreiz būsi norādījis konkrētu labuma guvēju, kas var būt jebkura persona pēc tavas izvēles, tavi tuvinieki atlīdzību varēs saņemt ātrāk nekā kārtojot mantojumu lietas.

"Dzīvības apdrošināšana bija liels atspaids manai mammai, jo tā ļāva viņai paņemt pauzi no darba, lai sakārtotu galvu un ikdienas dzīvi sev apkārt. Es, savukārt, saņēmu izdienas pensiju par tēva nāvi, kas arī man ļāva ilgāku laiku būt bezalgas atvaļinājumā un turpināt studijas. Emociju dēļ es nebūtu spējusi vienlaicīgi strādāt ierastajā režīmā un papildus vēl mācīties," stāsta Marisa.

Swedbank dzīvības apdrošināšanas apkopotā informācija liecina*, ka vidējā apdrošināšanas atlīdzība šī gada pirmajos sešos mēnešos traumu gadījumos pārsniedz 470 eiro, savukārt kādā lietā atlīdzība sasniedza pat 15 320 eiro. Tāpēc ir vērts parūpēties par savu drošību, jo nereti traumas gūstam situācijās, kad vismazāk to gaidām, taču to ārstniecības izmaksas var būt dārgas, turklāt būtiski ietekmēt mūsu darba spējas, līdz ar to arī ģimenes budžetu.