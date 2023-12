SIA "LATSWIM" ir mazumtirdzniecības uzņēmums, kas specializējas sporta preču, precīzāk, peldēšanas un triatlonam vajadzīgo sporta preču tirdzniecībā. Kopš darbības uzsākšanas 2011. gadā uzņēmums sadarbojies ar vairāk nekā 20 pasaulē atzītiem sporta preču zīmoliem, piedāvājot jaunāko un kvalitatīvāko peldēšanas un triatlona inventāru sportistiem jebkurā sagatavotības pakāpē. Šogad, sperot vēl vienu soli uzņēmuma attīstībā, SIA "LATSWIM" uzsāka sadarbību ar "220.lv Marketplace", saņemot pirmo pasūtījumu jau tās pašas dienas vakarā.

Jau no pirmās dienas uzņēmums vēlējies pārdot preces visā Baltijā, un tas ir izdevies. "Ar nelielām investīcijām mums izdevās trīskāršot klientu skaitu visā Baltijā. Turklāt Latvijā sasniedzām savu potenciālo pircēju arī ārpus Rīgas, proti, daudz pasūtījumu veikti no citām Latvijas lielākajām pilsētām. Šobrīd ar lielām cerībām raugāmies arī Somijas virzienā, kur tirdzniecību ceram uzsākt pavisam drīz," stāsta Āboliņš.

Vaicāts par uzņēmuma plāniem izmantot kādu no "Marketplace" sniegtajiem pakalpojumus, Āboliņš stāsta, ka pašlaik uzņēmums pēta un izskata iespēju pievienot savus produktus "Fullfillment by Pigu" programmai, lai vēl vairāk efektivizētu preču piegādes laiku. Izmantojot "Fulfillment by Pigu", preces klientiem tiek piegādātas nākamajā dienā, pat ja klients preces pasūtīs nedēļas nogalē, un neatkarīgi no valsts, kurā pasūtījums tiek veikts.