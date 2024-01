Gan ikdienā, gan mūsdienu dinamiskajā darba vidē portatīvie datori un mobilie telefoni kļuvuši par neaizstājamiem rīkiem gan darba pienākumu veikšanai un saziņai, gan mācībām un atpūtai. Līdz ar tehnoloģiju straujo attīstību, vienlaikus varam izmantot vairākas viedierīces vienlaikus, sinhronizējot ierīču saturu, lietotnes un programmas. Tas nodrošina iespēju ne tikai uzlabot darba produktivitāti, bet arī pielāgot sev vēlamo darba vidi un risināt darba uzdevumus no teju jebkuras vietas pasaulē.

Kāpēc klēpjdatora un mobilā telefona netraucēta savienojamība un sinhronizēšana ir tik svarīga mūsdienu darba vidē – par to šajā rakstā!

Pēdējās desmitgades laikā, no ierīces saziņai un fotogrāfiju uzņemšanai, mobilie telefoni kļuvuši par daudzfunkcionālu viedierīci, kas nodrošina arī lielāko daļu stacionāro vai portatīvo datoru piedāvātās funkcijas. Tomēr tiem, kuriem darba pienākumi ir saistīti ar liela apjoma informācijas apstrādi un sarežģītu programmu izmantošanu, primārās ierīces darba pienākumu veikšanai ir jaudīgi un kvalitatīvi portatīvie datori .

Viena no būtiskākajām ierīču savienošanas priekšrocībām – darba nepieciešamo uzdevumu veikšana kļūst ne tikai ātrāka, bet arī vienkāršāka. Failu sinhronizācija abās ierīcēs ietaupa laiku manuālai failu pārsūtīšanai, turklāt tādejādi visi svarīgie un darbam nepieciešamie faili un dokumenti ir pieejami jebkurā vietā un laikā.

Ērtāks, ātrāks darba process nozīmē arī augstāku darba produktivitāti. Vairs nav nepieciešams pārslēgties starp vairākām ierīcēm, meklējot informāciju vai manuāli veicot nepieciešamās darbības. Turklāt situācijās, kad kāda no ierīcēm nav pieejama vai nedarbojas, visi darbam nepieciešamie faili, dokumenti un kontakti pieejami otrā ierīcē.

"Mobilitāte" ir viens no šī brīža aktuālākajiem terminiem darba vidē. Laikā, kad arvien vairāk uzņēmumu pāriet uz pilnīgu vai daļēju darbu attālinātā režīmā, kā arī noteiktos periodos arī mācību procesi gan skolās, gan augstskolās tiek organizēti attālināti, īpaši svarīgi, lai visi darbam un mācībām nepieciešamie resursi būtu ātri un ērti pieejami ne tikai portatīvajā datorā, bet arī mobilajā telefonā.

Failu koplietošanas un ātras saziņu iespējas būtiski uzlabo arī darba pienākumu izpildi un projektu izstrādi komandā. Turklāt kopīgu darba pienākumu veikšanai vairs nav vajadzība atrasties vienā telpā ar citiem kolēģiem. Tehnoloģiju sniegtās iespējas ļauj sadarboties un ērti sazināties ar jebkuru sadarbības partneri vai kolēģi, no jebkuras vietas pasaulē.

Mākoņkrātuves ir datu glabāšanas modelis, kas sniedz iespēju visus savus datus uzglabāt konkrētā pakalpojuma sniedzēja serverī. Gan mobilie telefoni, gan portatīvie datori, lielākoties, tiek izmantoti arī fotoattēlu, video failu un dokumentu glabāšanai. Taču, lai saviem failiem piekļūtu no jebkuras ierīces, jebkurā vietā un laikā, failus nepieciešams uzglabāt kādā no mākoņkrātuvēm. Populārākās no tām – "iCloud", "Apple" ierīču lietotājiem, "Google Drive", "OneDrive", "Dropbox".