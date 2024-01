Brilles un kontaktlēcas ir populārākie redzes korekcija palīglīdzekļi gan pieaugušajiem, gan bērniem. Taču, vai ir iespējams novērst redzes pasliktināšanos, lai brilles nebūtu nepieciešamas? Vairāk par mūsdienīgiem redzes korekcijas risinājumiem, biežākajām redzes veselības problēmām, optikas nozares izaicinājumiem un to, kādas brilles būs modē šogad, stāsta optikas salona METROPOLE optometriste Ieva Rikena-Okodževo.

Mums ļoti rūp mūsu mazākie pacienti, tāpēc strādājam ar bērniem no 4 gadu vecumam, kurus ir skārusi tuvredzība. Pielietojam dažādus rīkus, ar kuru palīdzību ir iespējams samazināt acs stiepšanos, tādējādi apturot redzes pasliktināšanos. Bērniem no 4 gadu vecuma izmantojam speciālas briļļu jeb miopijas kontroles lēcas. Brilles neļauj acs ābolam nekontrolēti izstiepties. Savukārt lielākiem bērniem, sākot no 10 gadu vecuma, nozīmējam nakts kontaktlēcas jeb ortokertoloģiju. Cietās kontaktlēcas jāievieto acīs, dodoties gulēt, bet no rīta tās jāizņem ārā. Šādi ir iespējams nodrošināt skaidru redzi visas dienas garumā, neizmantojot brilles vai mīkstās lēcas. Šo redzes korekcijas līdzekli var piemērot arī pieaugušajiem.