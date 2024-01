"IGLU Soft Play" valdes priekšsēdētājs Vigants Lesausks kopš pagājušā gada februāra pārvietojas ar Nissan ARIYA un zina stāstīt plusus un mīnusus dzīvei ar elektroauto. Šobrīd viņa kontā ir jau 41 000 nobrauktu kilometru. "Tas ir ļoti daudz gada laikā, jo cilvēki tipiski nobrauc ap 10–20 tūkstošiem kilometru," viņš atzīst un stāsta, ka nupat ģimenē iegādāta arī otra ARIYA.

Auto es lādēju mājās. Braucot pa Latviju, reti iznāk lādēt kaut kur citur. Katru rītu mašīna ir pilnībā uzlādēta, un es varu nobraukt vairāk nekā 500 km – doties gan uz Valku, gan atpakaļ. Protams, gadās situācijas, kad mašīna ir jālādē arī ārpus mājas. Latvijā ir diezgan daudz uzlādes iespēju teju katrā pilsētā – tā saucamās CSDD stacijas. Ceļā no Rīgas uz Valku ir kādas četras. Uzlāde tajās ir vidēji ātra, tas nozīmē, ka pusstundā iespējams krietni uzlādēt spēkrata akumulatoru.

Tā kā mans auto pirms došanās prom no mājām vienmēr ir uzlādēts, ceļā man reti nepieciešams to lādēt ilgstoši. Ja arī vajadzīgs, tad tikai nedaudz. Ja redzu, ka līdz mājām pietrūks enerģijas 50 kilometriem, desmit minūtes palādēju, atbraucu mājās un nakts laikā uzlādēju pilnu.

Katrā valstī ir savs elektromobilitātes tīkls. Lietuvā – "Ignitis", Polijā – "GreenWay", Vācijā – starptautiskais "Ionity" (krietni dārgāks, bet ļoti ātrs), Dānijā – "Clever" u. c. Interesanti, ka pie tūrisma objektiem tur ir ierīkotas vidēja ātruma uzlādes stacijas, saucamie "destination charger". Tu atbrauc, ej skatīties pili vai muzeju un 2–3 stundu prombūtnes laikā auto jau ir uzlādējies, turklāt par saprātīgu cenu. Mums tādu staciju tūrisma objektos pietrūkst, bet tik ļoti noderētu, un pat nevajag ātro uzlādi – pietiek ar lēno vai vidējo.

Kad braucu no Valkas uz Lietuvu un bija auksts, man vajadzēja lādēt auto turpceļā (Iecavā) un atpakaļceļā (Bauskā). Šādos gadījumos prasītos ātrā uzlāde. Taču tāda bija tikai pie Paņevežas, "Nestē". Jārēķinās, ka Latvijā ar ātro uzlāžu stacijām ir līdzīgi kā ar mobilo tīklu – vēl eksistē tādas vietas, kur 5G nav pieejams... Bet lai es būtu bijis palicis uz ceļa bez enerģijas tāpēc, ka nav kur lādēt? Tā nekad nav noticis. Jā, elektroauto prasa padomāt uz priekšu.

Ir viena lieta, kas jāņem vērā, braucot uz ārzemēm: katram uzlādes tīklam tur ir sava viedtālruņa lietotne. To vēlams laicīgi lejupielādēt un piesaistīt tai kredītkarti. Uz vietas ar kredītkarti norēķināties nevar, nepieciešama plānošana.

Jā, man ir saules paneļi. Elektroauto lādēt mājās ir "superlēti", es to lādēju par velti. Elektrības rēķins ir septiņi eiro mēnesī. Protams, ir investīcijas saules paneļos. No saules paneļiem mums pietiek gan pašpatēriņam, gan vienas, gan arī otras Nissan ARIYA, ko nupat iegādājāmies ģimenē, uzlādei.

Ir jāizšķir divas lietas: viens ir izdevīgi, otrs ir ērti. Vispirms par ērtībām un neērtībām. Tiesa, dzīvoklī dzīvojošam cilvēkam nebūs ērti meklēt, kur lādēt elektroauto, īpaši, ja tam ir mazs akumulators. Lai gan pilsētās uzlādes vietu ir daudz un vairākas no tām – tuvumā. Ja tā ir jauna daudzdzīvokļu māja, kaimiņi var apvienoties un pagalmā ierīkot lādētāju, ko kopā izmantot. Ja tā ir paneļu māja Pļavniekos, tad, būsim godīgi, cilvēks, iespējams, nemaz īsti nevarēs atļauties elektroauto.

Kas attiecas uz izdevīgumu, ja meklē lētu pārvietošanās veidu, brauc ar sabiedrisko transportu! Elektroauto ir dārgāk nopirkt, bet lētāk ekspluatēt. Mēneša izmaksas iznāk apmēram tādas pašas, kā par auto ar iekšdedzes dzinēju. Ja šobrīd nevari atļauties jaunu auto vispār, tad cerēt, ka, iegādājoties jaunu elektroauto, izmaksas būs mazas, ir naivi. Taisnība, lietoti elektroauto ar maziem akumulatoriem ir lētāki, taču tos nāksies bieži lādēt. Mani kolēģi un draugi ir nopirkuši šādas mašīnas. Mums visiem ir kas kopīgs – elektroauto, taču es braucu un baudu, bet kolēģis spļaudās, jo viņa auto baterijai nepietiek jaudas izbraukāt Rīgu tik, cik vajag. Toties viņš to nopirka ievērojami lētāk – par 20 tūkstošiem eiro.

Visiem nevajag elektroauto! Ideālais scenārijs: tev ir saules paneļi un pašam sava uzlādes stacija mājās, kur droši mašīnu uzlādēt nakts laikā. Tādā gadījumā tu no rīta brauc uz darbu un par to vispār vairs nedomā. Ja pie mājas uzlāde nav iespējama, liela akumulatora ietilpība ir būtiska, īpaši Latvijā.