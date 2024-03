Dzīvnieka iegāde vai adoptēšana ir emocionāls lēmums. Vispirms iemīlam četrkājaino draugu ar acīm, tad ar sirdi, bet par kucēna dārdzību un veselību domājam tikai pēc tam. Ne vienmēr gan šķirnes dzīvnieka iegāde ir garants tam, ka sadzīve noritēs bez problēmām. Kas jāzina par iespējamajiem riskiem?

Šķirnes dzīvnieku selekcija ir dārgs un laikietilpīgs hobijs, bet vienkārša pavairošana un tirdzniecība ir milzīgs bizness, stāsta dzīvnieku patversmes "Labās mājas" vadītāja Astrīda Kārkliņa. Pieprasījums pēc mīļiem šķirnes kucēniem un kaķēniem ir liels, kas vairo arī piedāvājumu. Ir godprātīgi audzētāji, kuri iegādājas dārgus dzīvniekus no labākajām audzētavām, veic veselības pārbaudes un atklājoties nopietnai saslimšanai izslēdz dzīvniekus no tālākas audzēšanas programmas. Taču ir arī pavairotāji, kuriem visbiežāk tieksme pēc ātras peļņas mudina neievērot dzīvnieku labturību, noklusēt svarīgu informāciju un nerīkoties atbilstoši likumam. Potenciālais saimnieks gan var sevi un mīluli pasargāt, ja ir zinošs!

"Ja dokuments nav, tātad tas ir krancis. Punkts. Un ar to jārēķinās visiem pircējiem," skaidro Astrīda.

Sakārtota dzīvnieka dokumentācija ir garants ne tikai tam, ka tas būs šķirnes. Reģistrēti audzētāji izpilda likumā noteiktās prasības un ievēro dzīvnieku labturību. Protams, dokumenti nesniedz simtprocentīgu garantiju, ka mīlulis būs pilnīgi vesels un nodzīvos garu mūžu, jo daudzas slimības tiek pārmantotas, un ne vienmēr veselības pārbaudes dod 100% garantiju, jo slimību nosaka vairāki gēni. Atbildīgi audzētāji un būšana starp reģistrētiem šķirnes selekcionāriem nodrošina to, ka kuce vai suns, kam atklāta ģenētiska nepilnība, pavairošanai netiek izmantots.

Atbildīgam jābūt arī dzīvnieka pircējam. Ja kādu no obligātajām veselības prasībām audzētājs nav paguvis izdarīt, tas jāveic pašiem. Pēc dzīvnieka piereģistrēšanas, atrādīšanas vetārstam, mājokļa pielāgošanas un iepazīšanās, vēl viens būtisks solis, kas var pasargāt no nezināmā, ir mājdzīvnieku apdrošināšana, ko var iegādāties ne tikai tīršķirnes, bet arī bezšķirnes un jauktas šķirnes suņiem un kaķiem vecumā no 2 mēnešiem līdz 8 gadiem.