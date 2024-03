Daudz tiek runāts par briļļu un kontaktlēcu nozīmīgumu attiecībā redzes korekciju, uzsverot to pareizu lietošanu un kopšanu. Taču ne mazāk svarīgi ir regulāri pārbaudīt redzi – īpaši tad, ja ikdienā lieto kontaktlēcas vai gadījumā, kad ir diagnosticēta kāda redzes patoloģija. METROPOLE optika salona speciālisti skaidro, kā sagatavoties redzes pārbaudei!

Gadījumā, ja ir radušās kādas sūdzības, bet uz pārbaudi dodies bez kontaktlēcām, speciālistam būs ļoti sarežģīti noteikt to cēloņus.

Ja priekšroku dod vienas dienas kontaktlēcām, tad arī tās ir jāatstāj acīs. Ieliec lēcas acīs no paša rīta, bet uz vizīti vēlams doties vakarā. Neaizmirsti paņemt līdzi lēcu iepakojumu.

Mākslīgais intelekts turpina attīstīties, un tā risinājumi jau tiek plaši pielietoti dažādās nozarēs – arī optometrijā, piemēram, nodrošinot attālināto redzes pārbaudi. Nedēļām ilga gaidīšana rindā pie acu ārsta var būt ne vien apgrūtinoša, bet arī kaitinoša, jo ikviens taču vēlas skaidri redzēt tagad un tūlīt, nevis pēc mēneša vai diviem. METROPOLE optika salonos tiek izmantotas inovatīvākās franču tehnoloģijas, nodrošinot kvalitatīvu un profesionālu redzes pārbaudi, kas pielīdzināma klātienes vizītei. Vēl viena būtiska priekšrocība – to ir iespējams veikt jebkur – neatkarīgi no pacienta atrašanās vietas. Detalizētāk par to, kas ir attālinātā redzes pārbaude, kā tā noris un kādos gadījumos pat ir obligāti veicama, skaidro METROPOLE optika produktu vadītāja Inga Boriskova-Pļaviņa un optometriste Gunta Kupriša.