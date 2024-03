Lai gan jūs varētu to iegādāties tieši no "Microsoft", "Keysoff" dažkārt samazina pārdošanas cenas, kas varētu beigties ar naudas atgriešanu jūsu makā. Lai palīdzētu jums iegūt labākos "Microsoft Office" piedāvājumus – "Keysoff" uzsāk pavasara lielisko piedāvājumu. Ja iegādājaties "Office 2021 Pro" 5 datoriem, "MS Office 2021 Professional Plus" uz mūžu ir tikai 15,43€ par vienu datoru. Lai iegādātos "Office 2021 Pro Plus" vienam datoram, jums būs jāmaksā 27,75€, kas ir par 90 % lētāk nekā oficiālā cena. Salīdzinot ir acīmredzams, ka atslēgu pakete ir izdevīgāka. Zvaniet draugiem, lai dalītos! Izpārdošanā par 13,66€ ir pieejama arī operētājsistēma "Windows 11 Pro" ar mūža termiņu. Ar tik lētu "Microsoft" operētājsistēmu nav iemesla izmantot veco versiju. Šī izpārdošana ilgs nedēļu, jums ir paveicies! Tātad, ko jūs gaida? Bloķējiet savu licenci jau tagad par šo ārkārtīgi draudzīgo cenu.