Nopērkot brilles, izturamies pret tām kā pret jauniem apaviem: iztīrām pat mazāko traipu, kad nevalkājam, glabājam kastītē. Pēc kāda laika pret brillēm sākam izturēties neuzmanīgi. Nepamanām, ka tādas darbības kā lēcu tīrīšana ar to, kas pagadās, vai iešana ar brillēm karstā pirtī dara šausmu lietas - brilles deformējas, lēcu pārklājumi sabojājas, caur brillēm jāskatās it kā caur miglu. Optikas tīkla "Fielmann" speciālisti konsultē, kā pareizi kopt brilles, lai tās kalpotu ilgāk un priecētu ar savu kvalitāti.

Brilles no ādas, kosmētikas un krēmiem kļūst taukainas, pārklājas ar putekļiem un citām daļiņām, tāpēc tās ieteicams regulāri mazgāt. "Fielmann" saloni piedāvā bezmaksas SPA procedūru brillēm ultraskaņas vannā. Vannu brillēm varat noorganizēt arī mājās – nepieciešams tikai remdens ūdens, šķidrās roku ziepes vai viegls trauku mazgāšanas līdzeklis un mīkstas kosmētiskās salvetes (ne virtuves dvieļi, ne tualetes papīrs). Zem tekoša ūdens, ar šķidrām ziepēm uz pirkstiem, skalojiet brilles. Svarīgi! Pēc mazgāšanas nosusināt ar mīksto kosmētisko salveti.

Kāpēc vajadzētu mazgāt brilles? Tīrot brilles ar sausām lupatiņām, daļu netīrumu uzsūc pati mikrošķiedras lupatiņa, bet otra netīrumu daļa paliek starp ietvaru un lēcu. Tikai regulāri mazgājot brilles ultraskaņas vannā, mēs noņemam visus netīrumus no mazākajām spraugām un tādā veidā atjaunojam briļļu izskatu un saglabājam tās spīdīgākas.

Nepareiza uzglabāšana arī saīsina briļļu kalpošanas laiku. Galu galā bieži nākas redzēt, kā cilvēki noliek brilles uz cietām virsmām ar lēcām uz leju, liek tās kabatā bez maciņa vai vienkārši iemet somiņā. Un kur paliek solījums sev, kad izgājāt no optikas ar jaunām brillēm un teicāt, ka par tām parūpēsieties? Atcerieties – lai gan tehnoloģijas uzlabojas un lēcas tiek ražotas ar cietāku, t.i. pret skrāpējumiem izturīgāku pārklājumu, bet vēl nav lēcu, kas pilnībā neskrāpējas. Lai gan noteikta veida saskrāpētus vai citādi bojātus briļļu ietvarus var atjaunot, pulējot, saskrāpētas briļļu lēcas nevar salabot.

Bieži vien brilles noņemšana, turot kājiņu ar vienu roku, izskatās ļoti eleganti, taču tik smalka darbība var sagādāt daudz nepatikšanu – brilles deformējas, kājiņas stiepjas, izkustinot stiprinājumus un atlaižot skrūves. Deformētas brilles neērti sēž uz deguna, tās slīd nost, līdz ar to var sākt pasliktināties redze. Briļļu uzlikšana un noņemšana, turot tās ar abām rokām, var palīdzēt novērst briļļu deformāciju.

Vēl viens ārkārtīgi izplatīts ieradums, no kura pēc iespējas ātrāk vajadzētu atbrīvoties, valkājot brilles, ir to uzlikšana uz pieres/galvas.

Vai zinājāt, ka lēcu pārklājumu var sabojāt gan ārkārtīgi augsta apkārtējās vides temperatūra, gan ļoti pēkšņas temperatūras izmaiņas, kā rezultātā plaisā lēcas pārklājuma plānā kārta. Karsta gaisa vilnis pēc cepeškrāsns atvēršanas vai matu žāvēšana maksimālā karstumā, atrašanās karstā pirtī ar brillēm, karstums no grila, uguns vai atklāta kamīna, briļļu atstāšana tiešā saules gaismā karstā vasaras dienā – tie ir visizplatītākie "Fielmann" optikas speciālistu manītie bojājumi, no kuriem ieteicams izvairīties. Un vēl - neatstājiet brilles automašīnā karstās vasaras dienās: salonā temperatūra var atšķirties pat divas reizes no āra temperatūras, tāpēc briļļu ietvari var deformēties un lēcas sabojāties.