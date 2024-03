Reizēm šķiet, ka zinām visu, un, atnākot pavasarim, iegriežam to pašu darba apli no jauna. Tomēr vienmēr ir vērts apstāties un pārdomāt, ko savā dārzā un laukā varētu uzlabot, ko darīt citādāk, lai raža priecētu un darbs nekļūtu tikai par pienākumu un slogu. Par to runājam ar viena no Baltijas valstu lielākā agrobiznesa uzņēmuma "Agrochema" agronomu-konsultantu Andreju Lenartu.

"Ir jāsāk ar plānu, ko un kur stādīt. Jāizvērtē ģimenes vajadzības, iespējas un stiprās puses. Rūpīgi jāanalizē augsnes īpašības: barības vielu daudzums, mitrums, skābums utt. Optimālāko ražu iegūst zemes gabalā, kas ir līdzens vai ar nelielu slīpumu uz dienvidiem vai dienvidrietumiem," stāsta A. Lenarts.

Dienvidu pusē jāaudzē siltumu mīlošie augi: pupiņas, tomāti, gurķi, ķirbji. Ziemeļos – redīsi, salāti, spināti.

Visātrāk jāsēj paprika, tomāti, baklažāni un selerijas. Agrākai pavasara ražai āra dobēs jāsēj redīsi, rāceņi un lapu salāti.

Iestājoties piemērotam laikam, augsne jābagātina ar barības vielām, lai dotu augiem enerģiju. Pirmajai mēslošanai lieliski piemērots sabalansētais mēslojums "Pavasaris".

Vērts paturēt prātā, ka cukini, gurķi, patisoni un kāposti mīl ar organisko mēslojumu bagātinātu augsni, tāpēc A. Lenarts iesaka lietot „Granulētos kūtsmēslus".

Siltumnīca

Lai katru gadu siltumnīcā izaudzētu veselīgu un bagātīgu dārzeņu ražu, tā ir pienācīgi jāsagatavo. Ir lieliski, ja siltumnīca ir iztīrīta pēc pēdējās ražas novākšanas rudenī, t.i. ir novāktas augu atliekas, konstrukcijas ir notīrītas ar dezinfekcijas šķidrumu. Ja nē, tas jādara pavasarī.

Daudzi speciālisti iesaka veikt arī siltumnīcas dezinfekciju: iznīcināt kaitīgos organismus – gan kukaiņus, gan patogēnos mikroorganismus (sēnītes, baktērijas u.c.). Šim nolūkam lieliski noderēs vara sulfāts vai tehniskais sērs.

Lai uzlabotu augsnes fizikālās īpašības, iesakām izmantot kūdras un komposta maisījumu. Tas labvēlīgi ietekmēs sēklu un stādu dīgtspēju, nostiprinās to saknes, kā arī uzlabos smago augsņu struktūru, gaisa un ūdens vadītspēju, siltuma režīmu un saglabās mitrumu vieglās, smilšainās augsnēs. Pirms maisījuma izmantošanas var izrakt apmēram 20-30 cm vecas siltumnīcas augsnes un uzklāt maisījumu virsū, vai arī sajaukt veco siltumnīcas augsni ar kūdras un komposta maisījumu proporcijā 30% komposta maisījuma un 70% augsnes.

Organiskais mēslojums "Granulētie kūtsmēsli" noderēs siltumnīcas augsnes uzlabošanai, tādejādi papildinot augsni ne tikai ar organiskajām, bet arī ar citām barības vielām. Organisko vielu pārpilnība augsnē palielinās arī humusa daudzumu, kas veicinās labāku augu augšanu un ražu.

Ja augsne siltumnīcai sagatavota pirms gada vai diviem, tad tagad vairs nav jāmaina augsne, pietiek to uzlabot ar kompostu vai pievienot mēslojumu "Pavasaris".

Sagatavojot siltumnīcu un plānojot, kas tajā tiks audzēts, jau laicīgi parūpējieties par specializētiem mēslošanas līdzekļiem populārākajiem dārzeņiem – tomātiem un gurķiem.

Dārzs

Pirms sāk atveras pumpuri, jāapgriež un jāapskata augļu koki. Pieaugušiem, vecākiem augļu kokiem sabiezējušos vainagus apgriež, novāc blakus augošos zarus.

"Pareizi apgriežot augus, to ražu var dubultot vai pat trīskāršot, tāpēc ir svarīgi šo darbu veikt rūpīgi, lai nekaitētu augam," stāsta "Agrochema" speciālists. Atzarošanas pamatprincipi ir izņemt sausus, nolūzušus vai bojātus zarus, kā arī noņemt zarus, kas aug taisni uz augšu, un zarus, kas nestiepjas tālu no stumbra, bet apgriežas un aug atpakaļ pret to.

Tomēr, apgriežot augļu kokus, nepārspīlējiet un noņemiet ne vairāk kā 30% zaru, pretējā gadījumā augam būs grūti atgūties. Dzīvžogus var griezt ne biežāk kā reizi mēnesī, bet, tos apgriežot pavasarī, tiks veicināta to augšana un tie kļūs blīvāki un sulīgāki.

Kā augu aizsardzības līdzekli iesakām izmantot "Karbamīda" mēslojuma šķīdumu (200-400 g šī mēslojuma jāizšķīdina 10 l ūdens). Augļu koku izsmidzināšana ar šo šķīdumu jāveic pirms pumpuru atvēršanās, to nav ieteicams lietot mūžzaļajiem augiem. Un, kad gaisa temperatūra paaugstinās līdz 15°C, augsnei ieteicams pievienot "Karbamīda" mēslojumu, tādējādi izvairoties no slāpekļa zudumiem.

Tā kā augiem pēc ziemas ir vajadzīgas barības vielas, tie ir jābaro. "Agrochema" mēslojums "Pavasaris" ir optimāli sabalansēts un viegli asimilējams mēslojums, kas apgādā augus ar makro un mikroelementiem, nodrošinot normālu augšanu, bagātīgu un kvalitatīvu ražu. Tas ir universāls mēslojums, piemērots lauka dārzeņiem, augļu krūmiem, augļu kokiem, kā arī dekoratīvajiem augiem un zālājiem.

Puķu dobes

Uzņēmuma "Agrochema" agronoms stāsta, ka puķu dobēm noder provizorisks plāns, pat ja tas nav jauns. Īpaši svarīgi ir pārdomāt, kad un kādi ziedi sāk ziedēt, kas konkrētajā vietā aug to ziedēšanas laikā, kādi krāsu salikumi dominē.

"Vēl nav pienācis laiks noņemt mulču vai citus segumus, jo tie saglabā vienmērīgāku augsnes temperatūru. Tomēr tos var apgrozīt labākai ventilācijai. Rozēm un citiem apsegtajiem augiem ir jānodrošina atveres ventilācijai," iesaka A. Lenarts.

Lai ziedu skaistums atklātos visā to krāšņumā, tie arī jāpabaro. Universālie puķu mēslošanas līdzekļi ir piemēroti visa veida puķēm, tāpēc, iegādājoties "Mēslojumu puķēm", tās bagātināsiet ar nepieciešamajām vielām, kas palīdzēs tām augt sulīgākām un spilgtākām.

