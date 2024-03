Nu jau mazliet vairāk nekā mēnesi Talsu novads dzīvo ar krīzes budžetu un par aptuveni piekto daļu īstenojis Rīcības plānu. Finansiāla ieguvuma šobrīd gan nav, jo to varēs sākt just tikai vasarā, kad lēmumi sāks darboties praksē –, piemēram, samazinātas pirmās 50 no 350 amata vietām, kas darbu beigs jūnijā, aprīļa vidū daļa pāries uz īsāku darba nedēļu. Tikmēr darbiniekiem ir aizvainojums, ka tieši viņiem jāmaksā par kļūdām, kuras viņi nav pieļāvuši, taču eksperti norāda, ka deputātu un vadības atvainošanās neko nedotu – šobrīd ir svarīgi meklēt risinājumu.