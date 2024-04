Arī šogad Ceļu satiksmes drošības direkcija ( CSDD ) rīko "Jauno satiksmes dalībnieku forumu". Tajā tiek aicināti piedalīties bērni vecumā no 9 līdz 12 gadiem, lai teorētiskos un praktiskos uzdevumos apgūtu zināšanas par satiksmes drošību un noteikumiem. CSDD pārstāve Guna Zvīgule stāsta, kāds ir šī foruma mērķis. "Mēs pārbaudām kompleksas zināšanas. Tie nav tikai ceļu satiksmes noteikumi, bet arī pirmās palīdzības sniegšana un velosipēda uzbūve. Skolēnu zināšanu līmenis ir dažāds. Ja vidējo mēģinām izvilkt, to varētu definēt kā labu zināšanu līmeni. Tas atšķiras pa reģioniem."

Šāds forums notiek jau kopš 1993. gada. Novērots, ka bērnu praktiskās prasmes ir atšķirīgas – bērns mācās lielpilsētā vai kādā mazākā lauku ciematā. Zvīgule: "Mums nav apkopota statistika, kur būtu labāks vai sliktāks, bet līdzīgi kā ar teorētiskajām zināšanām – praktiskais līmenis ir atkarīgs, cik ļoti, no sirds skolēni gatavojas šīm sacensībām. Cik ļoti daudz darba un laika tam velta pedagogs."

Tā kā ne visi bērni piedalās šādos forumos, daļai zināšanas par drošu pārvietošanos ar velosipēdu var nebūt tik labi nostiprinātas, kā citiem vienaudžiem. Guna Zvīgule norāda, kas būtu lietas, kurām pievērst uzmanību, pirms doties ceļā ar velosipēdu. "Sākoties velo sezonai, tiek runāts par to, kādas zināšanas ir nepieciešamas, kas ir jāpārbauda. Aicinu pievērst tam uzmanību. Galvenās lietas – pārliecināties pirms velo sezonas, kādā stāvoklī ir velosipēds, vai viss ir darba kārtībā – bremzes darbojas, riepas piepumpētas. Vai aprīkots ar astarotājiem, lukturīšiem priekšā un aizmugurē. Aktualizēt sev ceļu satiksmes noteikumus, kas ir aktuāli velobraucējiem. Kur un kā drīkst braukt, atļauto ātrumu. Labāk ir košas krāsas apģērbs, nevis tumšs. Ērti apavi, ar kuriem vadīt velo. Iešļūcenēm vajadzētu pateikt nē, jo mazums nokrīt no kājas. Tas var radīt risku. Ciest negadījumā, pašam nokrist vai, nedod Dievs, citam virsū uzgāzties. Tādas pamata lietas. To nav daudz un ir vienkārši atcerēties, lai nodrošinātu pamatiņu, lai būtu droši satiksmē."