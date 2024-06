Ne visi vērtspapīri ir vienādi. Klasiskākās investīcijas ir vērtspapīros – akcijās un obligācijās. Tomēr, ja finanšu pasaulē šos divus instrumentus mēdz likt kopā, jo tas ir veids, kā uzņēmumi piesaista sev ārējo finansējumu, VID acīs starp tiem ir būtiska atšķirība. Ja tiek pārdotas akcijas un no tām gūta peļņa, tad to regulē noteikumi par kapitāla pieaugumu. "Savukārt, ja (ienākums - red.) tiek gūts no obligācijām, tad tas būs ienākums no kapitāla. Šie ir dažādi ienākuma veidi," pasvītro Podniece. Par kapitāla pieaugumu, ja peļņa ir mazāka par vienu tūkstoti eiro, nodokļi ir jāmaksā reizi gadā, bet, ja pārsniedz, tad līdz nākošā ceturkšņa 15. datumam. Savukārt no obligācijām – reizi gadā.