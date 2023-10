Lai gan šis gads Baltijas tirgiem ir lēnāks, visās trijās valstīs ir redzamas pozitīvas tendences un šogad nemaz tik ļoti neatpaliekam no lielajiem pasaules tirgiem, raidījuma “Nākotnes kapitāls” diskusijā sacīja Latvijas, Lietuvas un Igaunijas finanšu eksperti. Diskusijā, kurā piedalījās “Signet Bank” valdes priekšsēdētājs Roberts Idelsons, Imants Norkus, “COBALT Lithuania” vadošais partneris, un Mikels Torims, investīciju vadītājs “LHV Group” iezīmējās viedoklis, ka Baltijas kapitāltirgi ir uz pareizā ceļa, pietrūkst tikai mazu grūdienu, kas, kā uzskata eksperti, būs.

