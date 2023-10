Lai gan digitālo bilžu un video NFT tirgus vismaz daļēji ir pieklusis, tas nebūt nav tik slikti, jo paver durvis nākamajai, nu jau lietderīgākai, NFT paaudzei – sertifikātiem, kas apliecina luksusa preču īstumu, un veidiem, kā pārdot un aizdot zīmolus. Par to un digitālo ieguldījumu nākotni stāstīja uzņēmēja un lektore Janīna Vinklere.

