Latviešiem patīk sevi salīdzināt ar kaimiņvalstīm, dažos aspektos esam priekšā, bet citur atpaliekam. Viena no nozarēm, kur "lēnie" kaimiņi ir krietni priekšā, ir savas naudas saprātīga apsaimniekošana. Igauņi ir naskākie investori Baltijā un, lai arī nav būtiski bagātāki par latviešiem, rūpējoties par savu nākotni un valsts ekonomiku, labprāt iegādājas akcijas un citus finanšu instrumentus. Viens no cilvēkiem, kas šo kultūru gadiem kopis, ir grāmatu autors un finanšu eksperts Jāks Rosāre. Viņš nule izdevis savu grāmatu latviešu valodā. Par to un daudz ko vairāk viņš runāja raidījumā "Nākotnes kapitāls". Saruna notiek angļu valodā.