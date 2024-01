Disciplīna ar motivāciju iet roku rokā. Jā, ir jābūt motivatoram (atbrīvoties no liekā svara, ielīst vecajos džinsos, uzkāpt piektajā stāvā bez aizdusas), taču bez konkrētas treniņu iegrāmatošanas ikdienā pie rezultāta netikt. Labs paņēmiens – pieteikties kādam LEMON GYM grupu treniņam . Šajos treniņos pulcējas ļaudis ar vienu mērķi, kas satuvina un rada komūnas sajūtu, palīdzot arī brīžos, kad kāds vingrinājums šķiet neizpildāms un grūti saņemties.Gan jau arī tu no rītiem vai vakaros, kad dodies savās dienas gaitās, esi ieskatījies fitnesa kluba logos. Vērot, kā citi sporto un aktīvi darbojas klubā, reizēm ir pat hipnotizējoši, un prātā iezogas doma: "Es arī tā gribētu." Un tu vari! Pagriez šo ideju motivācijā būt vienam no tiem, kas priecīgi caur vingrinājumu grūtībām sporto. Ja jūti, ka viens to nevarēsi, ņem līdzi kādu draugu un motivējiet viens otru.Disciplīna vērtīsies ieradumā, bet ieradums – tam vairs motivācija nebūs jāmeklē! Mēs taču nemeklējam motivāciju no rīta un vakarā iztīrīt zobus! Lai darbību ieviestu par ieradumu, arī saviem bērniem jau no mazotnes divreiz dienā atgādinām, ka zobi ir jātīra. Māksla ir līdz šādam ieradumam nonākt arī savās fiziskajās aktivitātēs.