Esam inficēti ar ātriem rezultātiem. Kā mainīt ikdienas ieradumus

"Tu vari pats kā tāds detektīvs atrast, kas notiek uzturā. Sākt ar to, ka tu pieraksti un saproti, kas tur ir. Turpināt – izvērtēt, kāpēc uzturā ir vairāk nekā 50% nepilnvērtīgas pārtikas. Vai tas nozīmē, ka man nav laika paēst? Vai tas nozīmē, ka neesmu iepriekš sagatavojies? Sāc uzdot šos jautājumus," saka Madara. Nepilnvērtīgs ēdiens nozīmēs arī to, ka nebūs spēka trenēties un tauki no ķermeņa nekusīs. Šādi darām pāri savam organismam, jo tam ir jāsaņem visas uzturvielas, lai ne tikai atjaunotos, bet arī pilnvērtīgi funkcionētu.



Būtiski arī neiebraukt otrā grāvī – kad ēdam vēl mazāk un trenējamies vairāk, ko jau var saukt par badošanos. Piemēram, cilvēkam, kas ir augumā virs 1,50 m, dienā jāuzņem ne mazāk par 1700 kalorijām. Sevis ierobežošana līdz 1200 kalorijām un treniņiem katru dienu, kā kliedz dažādie uztura izaicinājumi, var nodarīt tikai ļaunu.