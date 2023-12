Piemērs no dzīves: kā tiek veikta iekšējā elektrotīkla pārbaude

Jautājums: Šobrīd kā reiz tiek remontēta istaba lauku mājā, kur vajadzētu pirms apmetuma klāšanas sakārtot elektroinstalāciju. Pašam zināšanas ir nelielas, varu vadus izvilkt un rozetes saslēgt, nav īsti saprašanas par drošinātāju vajadzīgajām jaudām katram pieslēguma punktam (10–15–25 un a b c), kā arī noplūdes drošinātājiem un fāzu izlīdzinātājiem. Labprāt saņemtu kādu speciālista informāciju par šiem jautājumiem, jo privātie elektriķi bez krietnas naudiņas jau mūsdienās nekust ne no vietas.



Eksperta komentārs: Diemžēl attālināti konsultāciju par konkrētajā objektā uzstādāmajiem drošības slēdžiem, strāvas noplūdes automātslēdžiem un selektīvu to uzstādīšanu nebūs iespējams kvalitatīvi sniegt, jo ir jāzina konkrētā objekta pieslēguma jauda, plānoto elektroierīču jauda un to izvietojums telpās, kā arī citi aspekti, kas jāņem vērā, lai elektroinstalācija objektā būtu izbūvēta kvalitatīvi un droši. Jebkurā gadījumā rekomendējam vērsties pie kvalificēta nozares speciālista pēc konsultācijas.