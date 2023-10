Jau kopš 2022. gada 1. februāra Latvijā darbojas dzērienu iepakojumu depozīta sistēma – tā sniedz iespēju efektīvi apsaimniekot tukšos dzērienu iepakojumus un piešķirt tiem otro dzīvi, vienlaikus padarot Latvijas dabu tīrāku. Taromāti ir kļuvuši par svarīgu pieturpunktu, dodoties uz veikalu, un tagad ikviens no mums iepirkšanos var apvienot ar tukšo iepakojumu nodošanu. Taču, kas notiek ar iepakojumiem pēc to ievietošanas taromātā un kā depozīta sistēmas operators nodrošina to 100% pārstrādi?





Šķirošanas centrs iepakojumu apstrādei

Lai nodrošinātu efektīvu, drošu un ātru nodoto iepakojumu uzskaiti un sagatavošanu pārstrādei tepat Latvijas robežās, Salaspils novada Aconē tika uzbūvēts šķirošanas centrs, kas ļauj apstrādāt līdz pat 3 miljoniem tukšo iepakojuma vienību dienā. Šķirošanas centrs ir aprīkots ar mūsdienīgām iekārtām, kas veic vairākas svarīgas funkcijas, tostarp caurspīdīgā un pārējā PET iepakojuma šķirošanu, alumīnija un tērauda iepakojuma šķirošanu, manuāli pieņemtā un stikla iepakojuma uzskaiti, kā arī visu veidu iepakojumu sagatavošanu transportēšanai uz pārstrādes vai atkārtotas uzpildīšanas vietām.

Pēc depozīta iepakojumu ievietošanas taromātā vai nodošanas manuālajā depozīta punktā, tirgotāju atbildība ir tos izņemt no taromāta un sagatavot transportēšanai. Depozīta sistēmas operators ir atbildīgs par iepakojumu transportēšanu no veikaliem uz šķirošanas centru, kur iepakojumu apstrāde norit vairākos būtiskos posmos. Manuālajos pieņemšanas punktos nodotie nesaplacinātie iepakojumi, kā arī iepakojumi, kas nodoti mazajos taromātos bez saspiešanas funkcijas, vispirms tiek saskaitīti. Savukārt PET iepakojumiem un skārdenēm, kuras saņemtas no taromātiem, kas pieņemšanas brīdī tos saspiež, uzskaite nav nepieciešama un tie uzreiz tiek šķiroti pa iepakojumu veidiem.

Metāla un PET iepakojumi, kā arī vienreiz lietojamie stikla iepakojumi tiek centralizēti sašķiroti – stikls tiek šķirots pa krāsām (gaišais, brūnais un jauktais), bet no kopējās PET materiālu plūsmas tiek atšķirots caurspīdīgais PET. Tāpat tiek uzskaitītas arī atkārtoti uzpildāmās (depozīta zīme ar burtiem AU) stikla pudeles, kuras operators pēc tam nodod atpakaļ dzērienu ražotājiem atkārtotai uzpildīšanai.

"No caurspīdīgā PET pārsvarā izgatavo jaunas PET pudeles, bet no krāsainā PET gatavo šķiedras, kas izmantojamas tekstila, paklāju un citu produktu ražošanā. Šo daudzpusīgo materiālu pēc pārstrādes tāpat var izmantot, lai izgatavotu PET materiālu dažāda veida pārtikas un nepārtikas iepakošanai, kravas nostiprināšanas lentes, ko parasti redzam mēbeļu un citu lielgabarīta produktu iepakojumā, pildvielas segām, celtniecības materiālus, skaņas izolācijas risinājumus un pat poliestera apģērbu. Sašķirojot PET materiālu, tiek būtiski paplašinātas materiāla izmantošanas iespējas, tādējādi veicinot aprites ekonomiku," skaidro SIA Depozīta Iepakojuma Operators (DIO) valdes priekšsēdētājs Miks Stūrītis.

Pirms iepakojumu nodošanas pārstrādātājiem materiāls tiek sapresēts ķīpās, lai tā transportēšana būtu pēc iespējas efektīvāka.

Depozīta iepakojumi kā vērtīgs resurss

Pēc depozīta iepakojumu apstrādes šķirošanas centrā, tie tālāk mēro ceļu uz dažādiem pārstrādes uzņēmumiem. PET materiāls tiek pārstrādāts pašmāju uzņēmumā AS "PET Baltija", alumīnija iepakojums mēro ceļu uz Vāciju pie uzņēmuma "Novelis Deutschland GmbH", bet stikls tiek pārstrādāts Lietuvas UAB "Kauno stiklas".

DIO valdes priekšsēdētājs Miks Stūrītis uzsver depozīta sistēmas priekšrocības: "Pateicoties šai sistēmai, mēs varam iegūt tīru un ar sadzīves atkritumiem nepiesārņotu materiālu, tādēļ to ir iespējams 100% pārstrādāt, turklāt šādam materiālam ir daudz plašākas izmantošanas iespējas. Šobrīd pārstrādei esam nodevuši jau 8 500 tonnas PET iepakojuma, 2 200 tonnas alumīnija un 10 100 tonnas stikla. Bez depozīta sistēmas liela daļa šo iepakojumu nonāktu dabā vai tiktu apglabāta poligonu atkritumu kalnos. Tāpat vēl viena būtiska priekšrocība ir tā, ka Latvijas sistēma ir viena no retajām pasaulē, kas nodrošina universālo stikla pudeļu centralizētu savākšanu un nodošanu plašam ražotāju lokam atkārtotai uzpildei – šīs pudeles sastāda aptuveni 17% no visiem depozīta iepakojumiem un vienu pudeli iespējams izmantot līdz pat 15 reizēm. Kopš pērnā gada februāra ražotājiem esam nodevuši jau 95 miljonus atkārtoti uzpildāmo pudeļu."

Depozīta sistēmas operatora pārstāvis ir pārliecināts, ka arvien lielākai sabiedrības daļai kopš depozīta sistēmas ieviešanas tukšie dzērienu iepakojumi ir ieguvuši jaunu vērtību – tie ir nevis vienkārši atkritumi, bet vērtīgs resurss, jo aiz katras pārstrādei nodotās pudeles slēpjas ietaupītas kilovatstundas, neizlietoti naftas litri un dabasgāzes kilogrami.

