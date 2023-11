"Mūs iedvesmoja jauno iespējamo materiālu dažādība – krāniem, izlietnēm, piederumiem; tumšie koki, bronza, marmors," piebilst Tamborriello. "Arī Karāras (Carrara) karjeri kļuva par potenciālo iedvesmu, Mikelandželo un viņa ideju par skulptūras atbrīvošanu no akmens... Tomēr galu galā tā ir Švarcvalde – "AXOR" mājas –, ar savām daudzveidīgajām, dažreiz tumšajām pasakām, piemēram, "Aukstā sirds" no Vilhelma Haufa. Šīs ir pārdomas, kas aizveda mūs pie ikonogrāfiskās "meža pasakas" – Ansītis un Grietiņa – mūsu galvenās iedvesmas."



"Ansītis un Grietiņa" kā simbolisks stāsts ir labi zināms, bet Tamborriello to pārstāsta caur individuālās izpausmes un personīgās greznības prizmu vannas istabā. Piemēram, izlietnei Ansītis izmanto AXOR Suite izlietnes kvadrātveida versiju, bet Grietiņas pusē redzama apaļā izlietne. AXOR MyEdition maisītāji, kā kalnu virsotnes, slejas virs abām izlietnēm; Grietiņas pusē tie ir apdarināti ar korķa plāksni un bronzas apdari, bet Ansīša pusē dabīga baltā marmora plāksne un matēti melna apdare. "Šis duālisms raksturo visu dizainu. Gaisīgais, baltais marmors sienās kontrastē ar melna marmora smagumu un eleganci grīdā, griestos un aizmugurējā sienā," saka Tamborriello.