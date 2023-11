Deviņi jauni Latvijas tūrisma produkti atzīti par daudzsološiem piedāvājumiem eksportam un izvirzīti "Eksporta un inovācijas balvai 2023" kategorijā "Eksportspējīgākais jaunais tūrisma produkts". Nominētie tūrisma produkti ir Talsu, Rēzeknes, Jelgavas, Jūrmalas novadā, Rīgā, Valmierā, Daugavpilī un Medumos. Apbalvojumu pasniegšana, klātesot Latvijas valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam, norisināsies 14. decembrī, pl. 18.30. Tiešraidi būs iespējams vērot "Delfi.lv" un LIAA "Facebook" lapā.

"Šogad priecājamies par pārdomātiem un spēcīgiem tūrisma piedāvājumiem reģionos no pašvaldību puses. No 21 pieteikuma deviņus esam izvirzījuši otrajai kārtai un seši no tiem ir biedrību, pašvaldību un nodibinājumu grupā," saka konkursa žūrijas pārstāve, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Tūrisma departamenta direktore Inese Šīrava.