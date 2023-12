K.I.D. nometne nav vienīgā vieta, kur jaunas meitenes nebija pasargātas no uzmākšanās. Atšķirībā no K.I.D., kas vairs neeksistē, ar to cieši saistītais intelektuālo spēļu klubs "Kas? Kur? Kad?" joprojām turpina darbu. Katru mēnesi tas pulcē simtiem jauniešu. Skolnieci Ilonu Dmitrijs Bočarovs noskatījis tieši kluba spēlēs, kuras palīdzējis organizēt. Vai "Kas? Kur? Kad?" organizatori ir izdarījuši secinājumus pēc Bočarova stāsta un vai ir atbilstoši reaģējuši situācijā ar vēl vienu vīrieti, kurš, kā stāsta kluba spēlētāja, viņai uzmācies, – par to šajā rakstā.

Kā darbojas "Kas? Kur? Kad?"

"Что? Где? Kогда?" jeb "Kas? Kur? Kad?" ir padomju un vēlāk Krievijas televīzijas spēle, kur sešu cilvēku komanda atbild uz skatītāju iesūtītiem jautājumiem. Raidījumam kļūstot populāram, parādījās "Kas? Kur? Kad?" klubi arī ārpus Krievijas, tostarp pirms 20 gadiem arī Latvijā. Šie klubi nav saistīti ar Krievijas televīzijas spēli, bet tiek dēvēti par "sportisko" "Kas? Kur? Kad?" – jebkurš var izveidot komandu un pievienoties kādai līgai atbilstoši vecumam un/vai zināšanu līmenim, vienlaikus sacenšoties vairākām komandām. Spēles notiek krievu valodā.

Ik gadu Latvijā notiek vairāki "Kas? Kur? Kad?" čempionāti. Tos organizē biedrība "Intellect", kuras valdes priekšsēdētājs ir "Saskaņas" politiķis Konstantīns Čekušins. Jāteic, klubu viņš dibinājis ilgi pirms iesaistīšanās politikā.

Spēles notiek vairākos līmeņos – atklātais čempionāts, studentu līga un skolēnu līga. Jebkurš var izveidot komandu un pieteikties. Skolēniem nav obligāti jāspēlē skolēnu līgā – ja viņi tiek galā ar jautājumu līmeni, var pievienoties arī pieaugušo komandām.



"Kas? Kur? Kad?" spēļu norise

"Uzzīmē uz krūtīm lietussargu"

Par savu nevienlīdzīgo attiecību un seksuālās uzmākšanās pieredzi "Kas? Kur? Kad?" klubā pētījuma autorēm pastāstīja Kira (pēc sievietes lūguma viņas vārds ir mainīts).

2016. gadā, 16 gadu vecumā, viņa sāka spēlēt kluba studentu līgā un nokļuva par sevi vecāku jauniešu kompānijā. Komandas biedriem bija ap 24 gadiem. Kira stāsta, ka īsi pēc pievienošanās viņai sāka rakstīt viens no komandas biedriem – Andrejs. Kā stāsta Kira, ziņu vēstījums pamatā bijis – "kāpēc mēs neiepazināmies senāk", "kāpēc tu agrāk neparādījies manā dzīvē". Abi sākuši tikties. Andrejs bija ne tikai Kiras komandas biedrs studentu līgā, bet arī viņas skolas līgas komandas treneris. Kira uzskata, ka šajās attiecībās ir izjutusi emocionālo vardarbību, un neuzskata tās par līdzvērtīgām.

Attiecības ātri vien izjukušas, bet Kira stāsta, ka gandrīz uzreiz saskārusies ar uzmākšanos no cita par viņu vecāka vīrieša, Kirila Petrova, puses. Arī viņš bijis viņas komandas biedrs studentu līgā. Kira apraksta trīs epizodes. Viena notikusi "Kas? Kur? Kad?" komandas treniņā. Treniņi domāti ļoti motivētiem "Kas? Kur? Kad?" dalībniekiem, kuri grib veltīt papildu laiku, lai labāk sagatavotos spēlēm. Kā atceras Kira, treniņš noticis mājās pie tā paša Andreja, ar kuru attiecības bija beigušās.

"Mēs visi sēžam virtuvē, Kirils skatās uz mani un lūdz, lai tūlīt pat aizeju uz tualeti, uzrakstu uz krūtīm burtu "Z" (domāts krievu valodas "З" burts), uzzīmēju lietussargu (krieviski "зонтик"), nobildēju un nosūtu viņiem fotogrāfiju. Es mēģināju to visu pārvērst par joku un teicu: "Te sēž Ilana, kāpēc tu nesaki to viņai?" Kirils atbild: "Viņai vīrs klāt, viņš neļauj." Es mēģinu jokot, prasu: "Tad varbūt kāds te grib mani apprecēt?" Viens čalis saka: "Jā, es gribu. Bet kurš teica, ka es neļaušu tev bildēt savas krūtis? Ej un bildē"," atceras Kira. Viņa to nav darījusi.

Šīs epizodes laikā Kirai bija 17 gadi, viņa mācījās skolā. Viņa atceras, ka apkārtējie bija 24–25 gadus veci studenti. Kira papildina – vīrietis, kurš "piebalsoja" Kirilam, bija Andrejs. Neviens skolnieci nav aizstāvējis: ne bijušais draugs, ne komandas biedri.

Mums izdevās sazināties ar Andreju. Viņš neuzskata, ka attiecības ar skolnieci būtu bijušas problemātiskas vai neformālai autoritātei būtu bijusi kāda nozīme, jo oficiālu pilnvaru viņam nebija. Pavēlēšanu Kirai bildēt savas krūtis definē kā bezgaumīgu joku.

"Atsūkā man, nav jau grūti"

Kira stāsta, ka Kirils citu cilvēku klātbūtnē viņai uzmācies vairākkārt. Viņa apraksta vēl divas epizodes. Kādas spēles laikā Kirils esot pienācis Kirai no mugurpuses un bez brīdinājuma iebāzis rokas viņas krūšturī. Pēc Kiras vārdiem, klātesošie komandas dalībnieki nav uz to nekā reaģējuši vai aizrādījuši Kirilam.

Otra epizode risinājusies bārā, kad komanda svinējusi otrās vietas iegūšanu studentu čempionātā. Kira tolaik vēl mācījusies skolā.

"Kirils paņēma mani aiz rokas un aizveda kaut kur pa gaiteni, izrādās, uz tualeti. Viņš nolika mani sev priekšā, sāka ļoti spēcīgi spiest un mēģināja mani nostādīt uz ceļiem. Es prasīju: "Ko tu dari?" Viņš teica: "Atsūkā man, nav jau grūti." Es teicu, ka negribu to darīt, centos pretoties, bet viņš ļoti cieši mani turēja aiz pleciem un spieda. Un turpināja atkārtot: "Tas būs ātri, kas tev, grūti? Tas jau tikai minets, ko tu lauzies," atceras Kira.

Tajā brīdī tualetē esot bijis arī cits "Kas? Kur? Kad?" spēlētājs, bet viņš, ejot prom, vien smējies, atceras sieviete. Kirai izdevies aizmukt, un nākamajā dienā viņa Kirilam uzrakstījusi par šo incidentu. Jaunais vīrietis atbildējis: "Neatceros, bet "sounds like me" (tulk: izklausās pēc manis)." Pētījuma autorēm ir šīs sarakstes ekrānuzņēmums.

Kira atceras, ka Kirils vēl vairākus mēnešus viņai rakstījis, tostarp seksuāla rakstura ziņas, saucis tikties. Sieviete atceras, ka Kirila uzmanība pārtrūkusi tieši viņas 18. dzimšanas dienā.

Sazvanīts Kirils apgalvo, ka neatceras neko no Kiras stāstītā, epizodi tualetē skaidro ar to, ka esot bijis piedzēries. "Viņai nav nekāda iemesla melot, vienkārši neatceros, neko par to nevaru pateikt. (..) Biju piedzēries, nav laba rīcība, ko es vēl varu teikt," viņš saka.

Kira ilgus gadus nebija apzinājusies, kas tieši ar viņu noticis. Toreiz nepieredzējusī skolniece šos gadījumus uztvēra kā vīrieša uzmanības apliecinājumus. To, ka skolas laikā saskārusies ar uzmākšanos, sapratusi pērn decembrī un uzreiz vērsusies pie "Kas? Kur? Kad?" vadības.

Konstantīns Čekušins kādā no "Kas? Kur? Kad?" spēlēm TSI

Tic, ka mainījies

"Kas? Kur? Kad?" kluba dibinātājs, valdes un ētikas komisijas priekšsēdētājs daudzus gadus bijis Konstantīns Čekušins. Tiesa, pēdējās valdes vēlēšanās viņš vairs nav ievēlēts. Viņš ir arī Rīgas domes deputāts no partijas "Saskaņa". Kira viņam bija aprakstījusi tās pašas trīs epizodes, kuras izklāstīja mums. Un Čekušins intervijā "Delfi" un Latvijas Radio stāsta, ka Kirils visu esot atzinis: "Nebija pat nepieciešams pārbaudīt. (..) Pats teica: "Jā, viss bija, viss, ko viņa teica, jā, diemžēl.""

Taujāts, kā pats vērtē notikušo, Čekušins saka: "Vardarbība tā bija." Bet uz jautājumu, vai to, viņaprāt, var saukt par "seksuālu vardarbību", viņš atbild: "Ar pazīmēm – jā."

Čekušina vadītā "Kas? Kur? Kad" ētikas komisija lēma izslēgt Kirilu no spēlēm uz vienu sezonu. Par šo lēmumu publiski paziņoja tikai šogad maijā, spēļu sezonai beidzoties, – Kirils nespēlēja, bet publiski netika paskaidrots, kāpēc. Avoti, kas vēlējās palikt anonīmi, stāsta, ka pat ne visi organizatori zinājuši, ka Kirils nedrīkst piedalīties.

Kirai visvairāk sāp tas, ka Kirils ir atgriezies: "Es viņiem teicu – ja Kirils būs atpakaļ, aiziešu es. Viņi atbildēja – lai Kirilu izslēgtu no spēlēm uz visiem laikiem, jānotiek "recidīvam"."

Čekušins apgalvo, ka ar Kirilu esot izrunājies un jaunu ziņu par viņa pāridarījumiem neesot: "Tomēr cilvēki mainās." Čekušins saka, ka tic tam, ka Kirils ir mainījies.

Čekušins: "Godprātīgi un adekvāti reaģējām"

Kirila rīcība nav vienīgais uzmākšanās gadījums "Kas? Kur? Kad?" ietvaros. Jāatgādina, ka Dmitrijs Bočarovs skolnieci Ilonu ir noskatījis tieši skolas līgas spēļu laikā, par ko rakstīts iepriekšējā sērijas rakstā.

Pērn, pēc tam, kad vairākas jaunas sievietes sociālajos tīklos publicēja savu pieredzi ar K.I.D. līderiem un arī pašu Bočarovu, viņš aizgāja no intelektuālās spēles organizatoru pulka. Kluba vadība nāca klajā ar paziņojumu sociālajos tīklos, kurā solīja pārstrādāt ētikas kodeksu, uzrakstīt noteikumus, kas reglamentē organizatoru un treneru uzvedību.

Solīja arī regulāras preventīvas, izglītojošas nodarbības jauniešiem. Ir pagājis gandrīz gads – nodarbība ir bijusi viena un to apmeklējuši seši jaunieši. Pagaidām nav plānots rīkot jaunas nodarbības, un Čekušins uzskata – ja jau atnākuši tikai seši cilvēki, tas esot labi – varot secināt, ka citiem šādu problēmu nav.

Pēc Bočarova un Petrova gadījumiem klubs nelēma aktīvi izmeklēt viņu darbību, lai saprastu, vai cietušo meiteņu bijis vairāk. No Čekušina teiktā noprotams, ka klubs arī neplāno kaut kā īpaši mērķtiecīgi izglītot par pieļaujamajām robežām "Kas? Kur? Kad?" organizētājus, līderus, studentu līgas spēlētājus. Oktobrī, 10 mēnešus pēc skandāla ap K.I.D. un Kiras sūdzības par Kirilu, "Kas? Kur? Kad?" mājaslapā parādījās solītie noteikumi.

