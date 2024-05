"Vakarā pirms kāzām pāris savā starpā tik ļoti sastrīdējās, ka negribēja vairs pat precēties. Izdevās viņus kaut kā nomierināt, kāzas notika," pieredzē dalās kāzu organizatore Oksana Špakova. Izrādās, ka aukstā zupa uz baltās kleitas ir tīrais nieks, nespējot vienoties par viesu sarakstu, var līdz kāzām pat nenonākt... Raidījumā " Par TO pašu " runājam ar industrijas profesionālēm, kuras nekautrējas atklāt piedzīvotās

Raidījumā "Par TO pašu" pievēršamies kutelīgiem, tomēr ne banāliem tematiem, meklējot atbildes uz jautājumiem, kādi varētu rasties jebkura cilvēka galvā. No nopietniem un sabiedrībā aktuāliem tematiem, līdz neformālām sarunām brīvā gaisotnē par to, kas interesē visus.