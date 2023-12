Rīgā sācies Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Pilsētvidi rotā Ziemassvētku dekorācijas – spožas gaismiņas un košas eglītes, bet pilsētas lielstendus papildina četras brīnumainas ainas ar ilustrētiem notikumiem, kas norisinās Rīgā. Svētku gaidīšanas laikā ikviens rīdzinieks ir aicināts apmeklēt Adventa ieskaņas koncertus, piedalīties radošajās darbnīcās, izstaigāt gaismas taku un paviesoties kādā no svētku tirdziņiem

Esplanādes tirdziņā izrotātajās un izgaismotajās tirgotāju mājiņās ikviens atradīs dāvanas no vietējo amatnieku produktu klāsta, piemēram, juvelierizstrādājumus, adījumus, koka izstrādājumus, rotājumus un, protams, svētku gardumus – mājas vīnu, medu, konditorejas izstrādājumus. Arī šogad apmeklētājus priecē spožs panorāmas rats, kas ļaus palūkoties uz priekpilno rosību no 15 metru augstuma. Viena no priecīgākajām atrakcijām, ko sastapsiet šī gada Esplanādes Ziemassvētku tirdziņā, ir "Trušu karaliste", kas piesaista gan lielos, gan mazos garāmgājējus.