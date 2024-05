Nākamais Eiropas Parlamenta (EP) sasaukums būs "aizsardzības un kara parlaments", kam būs jārisina daudzi ar militāro drošību saistīti jautājumi, tai skaitā jāmēģina pārliecināt citas dalībvalstis, kuras vēl nav sapratušas, kādas briesmas apdraud Eiropas kontinentu – tā ceturtdien Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanām veltītā raidījumu cikla "Nākamais, lūdzu!" epizodē pauda EP deputāta amata kandidāts no "Latvijas attīstībai" (LA) Artis Pabriks . Partijas politiķi raidījumā skaidrojās par partijas finansēšanas skandālu, komentēja bijušā Jelgavas novada domes priekšsēdētāja Madara Lasmaņa (LA) rīcību un klāstīja savu redzējumu, kas jāuzlabo Eiropas aizsardzībā un lēmumu pieņemšanā.

Raidījumā LA pārstāvēja trīs partijas līdzpriekšsēdētāji, no kuriem divi ir vēlēšanu saraksta līderi – Pabriks un šā brīža EP deputāts Ivars Ijabs, kā arī Juris Pūce. Ijabs pirms došanās politikā bija pazīstams politologs, pētnieks un asociētais profesors Latvijas Universitātē. 2019. gada sākumā viņš paziņoja, ka kandidēs uz EP no "Attīstībai/Par" saraksta un kā saraksta līderis arī tika ievēlēts parlamentā, uzreiz pēc tam oktobrī oficiāli kļuvis par LA biedru. Pabriks bijis piecu Saeimas sasaukumu deputāts, strādājis EP, darbojies ārlietu un aizsardzības ministra amatos, kā arī mainījis partijas, bet LA pievienojies 2019. gadā. Pūcem ir gan Saeimas deputāta, gan Rīgas domes deputāta pieredze. Iepriekšējā Saeimas sasaukumā bijis vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, bet no amata atkāpās pēc skandāla par domes autostāvvietu atļauju prettiesisku izmantošanu.