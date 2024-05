Latvijas atpalicības mazināšanai būtu jāsadarbojas ar visām pasaules valstīm, tai skaitā jākāpina investīcijas no Ķīnas, nodalot ekonomikas sadarbības jautājumus no bažām par cilvēktiesību pārkāpumiem šajā valstī, otrdien Eiropas parlamenta (EP) vēlēšanām veltītajā raidījumā "Nākamais, lūdzu!" pauda partijas "Latvija pirmajā vietā" (LPV) līderis Ainārs Šlesers. Partijas vēlēšanu saraksta līderis Vilis Krištopans savukārt pauda pārliecību, ka klimata pārmaiņas rodas kosmosa ietekmē, ne cilvēka rīcības rezultātā, savukārt Šlesers piebalsoja, ka klimata krīze nemaz neesot Latvijas problēma. Partijas vadītājam gan nebija daudz, ko atbildēt uz skatītāja jautājumu, kas viņam Latvijā patīk un šķiet izdevies.

Atpalikusī Latvija

LPV politiķi dedzīgi iebilda NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktora Jāņa Sārta paustajam, ka, dodoties uz Ķīnu, Latvijas opozīcija ļāvusies tās "šarma ofensīvai". Šlesers vairākkārt minēja Vāciju un Franciju kā piemērus, "kuras, no vienas puses, ar Ķīnu par kaut ko karo, bet ir jautājumi, kur viņi sadarbojas." Ķīnas investīciju dubultošana vai pat pieckāršošana Šlesera ieskatā Latvijai palīdzētu izkļūt no parādu bedres, piebilstot, ka Latvijai jāveido "divpusējas attiecības ar visām pasaules valstīm", izņemot Krieviju un Baltkrieviju tuvāko desmit gadu laikā, kamēr karš nav beidzies un saites ar Krieviju nav atjaunojusi arī pārējā Eiropa. LPV kandidāte Linda Liepiņa savukārt uzskata – kritika idejām par sadarbības veicināšanu ar Ķīnu saistīta ar to, ka tas vienkārši ir viedoklis, kas ir neērts esošajai varai. "Diez vai jautājumi par ekonomisko sadarbību un cilvēktiesību pārkāpumiem tiks samesti kopējā katlā," uzskata Liepiņa. "Droši vien ka nē. Tad mēs [šos jautājumus] sadalīsim. Protams, ka mēs nosodām cilvēktiesību pārkāpumus!"

Pamatojot ideju par sadarbošanos ar Ķīnu, Šlesers vairākkārt uzsvēra Latvijas ekonomisko atpalicību. Kritikas plūdos nogrima arī skatītāja jautājums, kas viņam Latvijā patīk un šķiet izdevies: "Jā, man patīk Latvija, man šeit ir ģimene, es gribu šeit dzīvot, bet es negribu, lai Latvija būtu visnabadzīgākā Eiropas valsts. Tas, kas man reāli nepatīk ir tas, ka valstī ir pietiekoši daudz idiotu, kas reāli nepieņem lēmumus, neattīsta valsts ekonomiku." Lūgts tomēr nosaukt vēl vismaz vienu lietu, izņemot paša ģimeni, kas Latvijā ir laba, Šlesers papildina: "Latvija ir vislabākā pasaulē valsts, visskaistākā, vistīrākā, bet problēma ir tāda, ka ekonomikā esam pēdējā vietā, un es ceru, ka Latvija var attīstīties un būt veiksmīga."

"Jūlija varēja paklusēt"

Taujāts par LPV sadarbību ar "Stabilitātei", kuras dēļ LPV frakciju pameta partijas "Gods kalpot Rīgai" līderis Oļegs Burovs, Šlesers atcirta, ka Burovs esot "pārdevies par amatiem", "lai sēž klusu". Alekseja Rosļikova pārstāvētā partija, kas līdz pat šai dienai izvairās nosodīt Krievijas iebrukumu Ukrainā, esot bijusi vienīgā no opozīcijas spēkiem, kas atsaukusies aicinājumam apvienoties, lai panāktu Egila Levita nepārvēlēšanu Valsts prezidenta amatā un lai panāktu Saeimas atlaišanu. Jautājumā par karu Ukrainā partiju viedokļi atšķiras un Rosļikova nostāja esot kļūda.

Savukārt, runājot par raidījumā "Nākamais, lūdzu!" partijas "Suverēnā vara" līderes un agrākās Šlesera līdzgaitnieces Jūlijas Stepaņenko pausto, ka Šleseram kara nosodīšana bijusi tikai publiskā retorika biznesa interesēs, Šlesers noteica: "Šajā jautājumā Jūlija varēja arī paklusēt." Politiķis atzina, ka ar viņa ģimeni saistīts uzņēmums ir saistīts ar transporta biznesu un Rīgas ostā pārkrauj visdažādākās kravas, taču neviena sankcionēta krava caur uzņēmuma termināli nav gājusi. "Paskatieties, cik daudz iet kravas uz ASV, uz Eiropu. Mēs esam ķīlnieki. Mēs esam vienkārši ostā uzņēmēji, kuri pārkrauj tās kravas, kuras drīkst pārkraut. Ko jūs piedāvajat? Aizslēgt ciet ostas?" vaicāja Šlesers. Uz iebildi, ka Latvijas tauta nevis piedāvā slēgt ostas, bet gan nepārkraut mangāna rūdu, no kuras Krievija ražo ieročus, Krištopans žurnālistei atcērt: "Jūs konkrēti neesiet nekāda tauta! Nerunājiet tautas vārdā, par jums neviens nav balsojis nekad!"

"Klimatu ietekmē kosmoss"

Krištopans raidījumā neatkāpās no iepriekš intervijā aģentūrai "Leta" paustā, ka "klimats ir mainījies vairāku simtu gadu laikā astoņas reizes - šādas svārstības nerada cilvēks, tās rada kosmoss". Šlesers izvairījās no atbildes, vai līdzīga pārliecība ir arī pārējiem partijas biedriem, taču pauda viedokli, ka "mums jau ir zaļākā zeme un mums jādomā šodien vairāk par ekonomiku, nevis jāmēģina padarīt Latvija vēl zaļāka." Klimata krīze neesot Latvijas problēma: "Lai lielās valstis, kurām tā ir problēma, risina. Mēs esam maziņi, mums jādomā par cilvēkiem, par mūsu valsti," pauda Šlesers, kurš arī piebilda, ka zaļā kursa aizstāvji esot "mafija", kas "izzog naudu". Arī Liepina uzskata: "Zaļais kurss ir pārspīlēts. Ir jābūt nopietnai revīzijai, jo to naudu vienkārši izmetam miskastē."

Piedāvājam iepazīties ar raidījuma saturu:

02:42 Vairāk nekā puse LPV Saeimas deputātu kandidē šajās vēlēšanās, bet Šlesers mierina, ka ne visi gribot braukt prom - LPV reāli EP varētu iegūt divas vietas.

04:18 Šlesers norāda, ka vēl neesot pieņēmis lēmumu, vai kandidēt uz nākamā gada Rīgas domes vēlēšanām. Viņš gan jebkurā gadījumā būšot arī LPV premjera amata kandidāts nākamajās Saeimas vēlēšanās: "Ja es iešu pieņemšu lēmumu iet pārņemt varu Rīgā, tad es viennozīmīgi to darīšu ar mērķi pārņemt varu valstī."

06:29 Krištopans pauž – lai iegūtu labus rezultātus vēlēšanās, jākandidē līderiem: "Socioloģija rāda, ka Ainārs, es un Linda esam neapstrīdami socioloģijas līderi."

08:31 Šleseram "no iekšienes" esot zināms, ka aprēķini par "RailBaltica" izmaksām ir kļūdaini un patiesībā nepieciešamais finansējums ir par 5-6 miljardiem lielāks. Par to viņš esot gatavs vērsties prokuratūrā. Nākamajā EP vajagot politiķus, kas šo naudu varēs izcīnīt no Eiropas.

13:44 Šlesers atzīst, ka viņa dēla Ričarda ievēlēšana Saeimā viņam esot bijis pārsteigums. Vienlaikus viņš atklāj: "Ņemot vērā preses attieksmi pret mani un partiju, esmu viņam palūdzis nesniegt intervijas Latvijā – šajā gadījumā tās ir manas tiesības ne tikai kā partijas līderim, bet arī kā tēvam." Pretēji iepriekš Krištopana paustajam, Šlesers saka, ka vēlētāji balsojot vispirms par partiju, un tikai tad par katru politiķi individuāli.

21:04 Iepriekšējā Saeimas sasaukumā Linda Liepiņa nolika mandātu, argumentējot, ka Latvijas tauta zaudējusi ticību politiķiem. Viņa atzīst, ka nekas nav izdarīts tāds, lai tas mainītos, bet partijā LPV viņa redzot gatavību "izkauties" ar virkni politiķu, lai panāktu pārmaiņas.

24:16 Šlesera ieskatā Latvija dara visu, lai būtu slēgta valsts kā Ziemeļkoreja. Latvijai esot jāsadarbojas "ar visām pasaules valstīm", un jādaudzkāršo tirdzniecības apjoms ar Ķīnu, lai tiktu ārā no parādu bedres. Tiesa, ar Krieviju un Baltkrieviju tuvāko 10 gadu laikā sadarbība gan nebūšot iespējama.

29:40 Lietuva joprojām pelna, vedot sankcionētas preces uz Kaļiņingradu, apgalvo Šlesers. "Klaipēdas osta rullē, bet mūsējie muļķīši grib aizvērt visas trīs ostas, aizvērt visu transporta nozari."

35:15 Liepiņa uzskata – ekonomiskās sadarbības jautājumi ar Ķīnu un cilvēktiesību pārkāpumi tajā ir jautājumi, kas jānodala.

39:01 Šlesers raidījumā daudz kritizē Latviju kā "atpalikušāko" valsti Eiropā. Uz skatītāja jautājumu, vai Šleseram Latvijā vispār kaut kas patīk un šķiet izdevies, viņš atbild – viņam šeit ir ģimene un gribot šeit dzīvot, bet tad pāriet atkal pie kritikas: "Negribu, lai Latvija būtu nabadzīgākā valsts, bet valstī ir daudz idiotu, kas nepieņem lēmumus, neattīsta valsts ekonomiku."

43:47 Ar "Stabilitātei!" LPV vienojuši tikai divi mērķi - nepārvēlēt Egilu Levitu valsts prezidenta amatā, kas arī izdevies, kā arī panākt Saeimas atlaišanu, kam nebija pietiekama atbalsta. Jautājumā par Krievijas iebrukumu Ukrainā partiju nostāja atšķiroties.

48:00 "Šajā jautājumā Jūlija varēja arī paklusēt," par raidījumā "Nākamais, lūdzu!" Stepaņenko pausto, ka Šlesers nosoda Krievijas agresiju tikai biznesa interešu vadīts, izsakās Šlesers.

50:48 "Esam vienkārši uzņēmēji, kas pārkrauj tās kravas, kuras drīkst pārkraut. Vai piedāvājat aizslēgt ostas?" jautājumā par mangāna rūdas tranzīta ierobežošanu aizsvilstas Šlesers. Viņš mudina pārmest Francijai, Vācijai, Amerikai, jo Latvija šajā jautājumā esot ļoti mazs spēlētājs.

56:34 "Vieni paši savu aizsardzību nepavilksim. Mums vajadzīga nauda no ES!" uzsver Krištopans. Viņaprāt, "miljardi, kas tikuši gāzti" klimata problēmu risināšanā, jānovirza aizsardzībai Krievijas robežvalstīm.

58:40 Ukraina ir jāatbalsta, bet korupcijas apkarošanā tai ir jādara vairāk, saka Liepiņa. Konkrētus kritērijus, kas Ukrainai būtu jāsasniedz, vai darāmos darbus politiķi nespēj minēt: "Nevarēšu nosaukt, jo neesmu padziļināti iekšā šajā tēmā."

1:05:02 "Kosmoss izmaina klimatu, nevis cilvēks!" pārliecināts Krištopans. Šlesera ieskatā klimata krīze neesot Latvijas problēma.

1:11:52 Krištopans norāda, ka esot Robertam Zīlem (NA) prasījis vai ņems sevi Eiropas konservatīvo un reformistu grupā. Zīle pateicis - nekādā gadījumā. "Kur tad lai es eju? Pie zaļajiem nē, pie Vienotības? Nē! Bet bez grupas es nepalikšu," viņš saka.

