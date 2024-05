"Pati savām rokām Eiropas Parlamenta (EP) koridorā esmu noņēmusi Ždanokas vārda karti!" tā raidījumā "Nākamais, lūdzu!" lepojās "Progresīvo" EP vēlēšanu saraksta līdere Elīna Pinto . Viņa uzstāja, ka tieši pateicoties "Progresīvo" pūliņiem Ždanoka esot izslēgta no politiskās grupas, kurā plāno strādāt Pinto pārstāvētā partija. "Progresīvo" politiķi arī atbildēja uz jautājumiem par to, vai, viņuprāt, Izraēlas rīcību Gazas joslā drīkst dēvēt par genocīdu, vai Staķis varētu kandidēt nākamajās pašvaldību vēlēšanās un vai priekšvēlēšanu debates vajadzētu rīkot krievu valodā.

Mainīgais Lemberga "konteksts"

2018. gadā vēl pirms 13. Saeimas vēlēšanām "Progresīvie" savā "Twitter" kontā rakstīja: "Latvijas demokrātijas apdraudējumam ir divas galvenās sejas – "Saskaņa" un "Zaļo un zemnieku savienība" (ZZS). Abas partijas grieza un griež Latviju austrumu virzienā savstarpējā aizkulišu saspēlē." Tagad "Progresīvie" darbojas vienā valdošajā koalīcijā ar ZZS. Panteļējeva uzstāja, ka kopš tā laika daudz kas esot mainījies, piemēram, pret Aivaru Lembergu noteiktas sankcijas un valdības izveidē "pie galda" neviena sankcionēta persona nav drīkstējusi būt. Uz iebildi, ka arī 2018. gadā Lembergs koalīcijas sanāksmēs nepiedalījās, bet viņa ietekme ir neformāla, viņa atbildi pēc būtības nesniedza: "Es domāju, ka galvenais ir tas, ar kādiem nosacījumiem un darbiem mēs esam gatavi nākt, un esam to parādījuši jau veidojot koalīciju. Nevainojama reputācija cilvēkiem, kas sēž pie galda, pieņem šos lēmumus, publiski gatavi aizstāvēt šos lēmumus, ir viens no šiem noteikumiem."

Pinto savukārt piebilda, ka Lemberga iespējamās savtīgās intereses esot bijis viens no "fundamentālajiem jautājumiem" partijas iekšienē, kad "Progresīvie" lēmuši par dalību valdībā. "Jebkurā brīdī, kad arī rodas bažas par šīm lietām, tas var nozīmēt arī lēmumus attiecībā uz to, vai mēs turpinām būt daļa arī no valdības," viņa teica. Viņa arī norādīja, ka ZZS ir viena no partijām, kas kopš 2022. gada Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā esot skaidri nostājusies Ukrainas pusē.