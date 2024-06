Meklējot jaunus Eiropas tirdzniecības partnerus, primāri jādomā par Eiropas konkurētspēju un prasībām, kas mūsu zemniekiem rada netaisnīgus nosacījumus attiecībā pret trešajām valstīm, otrdien raidījuma "Nākamais, lūdzu!" Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanu sarakstu līderu debatēs pauda vairāki politiķi, tostarp "Saskaņas" līderis Nils Ušakovs ironizēja, ka Eiropas valstīs "katrai govij vajag nodziedāt šūpuļdziesmas pirms gulētiešanas". EP deputāta amata kandidāti debešu laikā arī varēja uzdot jautājumus cits citam, un šajā raidījuma daļā politiķi aktualizēja gan apjomīgus jautājumus par investīcijām Eiropas militārās ražošanas nozarē, gan interesējās par to, kāpēc EP deputātiem nav kopīgas "WhatsApp" grupas.

Piedāvājam iepazīties ar raidījuma saturu:

Individuālie jautājumi kandidātiem:

11:56 "Neesmu pret abortiem, nekad neesmu bijis," uzsver Pozņaks, jautāts par asociācijas "Ģimene" aptauju, kurā Apvienotais saraksts paudis, ka cilvēka dzīvība ir aizsargājama no ieņemšanas brīža.

Diskusija par ekonomiskās sadarbības pārtraukšanu ar Krieviju:

13:48 Uz jautājumu, vai ES ir jāatsakās no jebkādas tirdzniecības un ekonomiskās sadarbības ar Krieviju, Zīle norāda – tas jādara pēc iespējas ātrāk, bet jau tagad par daudzām nozīmīgām pozīcijām Eiropas valstis nevar vienoties.

17:48 Ušakovs: Sankcijām ir svarīga publiska un psiholoģiska nozīme, bet to efekts ir tikai daļējs. Viņš apšauba, ka globālajā pasaulē pilnīga Krievijas ekonomiska izolācija ir iespējama.

20:57 Ušakovs mudina "skatīties reālistiski" – par spīti sankcijām,Krievijas militārās ražošanas jauda ir daudz lielāka, savukārt Rietumeiropa ir atkarīga no Ķīnas. Krištopans papildina: "Sliktākais ir tas, ka Latvija grib skriet pa priekšu."

Diskusija par migrantu kvotām

22:04 "Migrantu kvotas" jāatceļ, saka Zīle, taču atzīst - princips jau ir pieņemts, un to varēs atcelt tikai tad, kad Eiropas Komisija konstatēs un samierināsies, ka tas nestrādā. Tas prasīs gadus, taču šī norma apdraud Šengenas iekšējās robežas, piebilst politiķis.

25:22 Latvija saņem milzīgu ES atbalstu, tāpēc, pēc Ušakova domām, palīdzēt citām Eiropas valstīm risināt migrācijas problēmas ir taisnīgi un godīgi, tāpat kā pricips, ka varam no šī pienākuma atteikties, par to samaksājot.

27:38 Pozņaks pauž - "vajadzētu beidzot sargāt robežas un risināt problēmas tur, kur tās rodas." Latvijai diži neesot jāuztraucas – neviens no paņemtajiem migrantiem šeit neesot palicis. "Ja lielās valstis uzskata, ka bēgļi šeit ir vēlamu, tad lai viņi viņus arī ņem," piebilst AS politiķis.

Diskusija par jauniem Eiropas tirdzniecības partneriem

29:03 Atbildot uz LTRK jautājumu par to, ar kurām valstīm prioritāri būtu jāuzsāk sarunas par jaunu savstarpējas tirdzniecības līgumu izstrādi, Zīle min vairākus līgumus, kas noslēgti, bet nestrādā, "jo Eiropas līderi nevar pretoties savām interešu grupām savās valstīs".

Savstarpējie jautājumi

38:41 Pozņaks jautā Zīlem, kāpēc Eiropā divarpus kara gadu laikā nav izdevies nonākt līdz reāliem rezultātiem munīcijas ražošanā. "Tas parāda to, cik dziļi Eiropa bija iegrimusi miera gultā," pauž Zīle.

43:00 "Vai taisnība, ka piecu gadu laikā nav izdevies izveidot "WhatsApp" grupu visiem astoņiem Latvijas deputātiem, lai kopīgi kaut kādos jautājumos sazinātos par Latvijas interesēm?" vaicā Krištopans, izpelnoties zobošanos no Ušakova.

Īss jautājums kandidātiem

46:18 Krištopans uzsver, ka jārevidē tēriņi. ES budžetu varētu palielināt tikai, ja "lielās valstis" iemaksātu vairāk un mēs saņemtu vairāk: "Kad nonāksim līdz tam, ka maksājam vairāk nekā saņemam – es diez vai to piedzīvošu – tad mēs revidēsim to visu!"

47:21 Ušakovs saskata iespēju palielināt ES budžetu, piemērojot nodokļus digitālajām lielajām korporācijām. Panākt, ka dalībvalstīs iemaksā ES budžetā vairāk, ir izaicinājums, jo "neviens nebūs ar mieru to darīt".

49:41 Ijaba ieskatā palielināt Eiropas budžetu līdz 1,7%, vidējā termiņā būtu reālistiski un vajadzīgi. Tēriņu revīziju varētu sākt, atsakoties no deputātu braukāšanas uz Strasbūru, savukārt jaunus ieņēmumus varētu gūt, apliekot ar nodokli "finanšu spekulācijas" un nepārstrādātu plastmasu.

Diskusija par Ukrainas lauksaimniecības produktu importu

50:53 Nākamajam EP sasaukumam būs atkal jābalso par to, kādā apjomā un uz kādiem nosacījumiem tā importēs lauksaimniecības produkciju no Ukrainas. Ijabs saka, ka kvotas būs jāsaglabā – Ukrainas ekonomika integrējama Eiropā pakāpeniski, lai neapdraudētu Eiropas lauksaimnieku spēju izdzīvot. Arī Zīle prognozē, ka kvotas paliks, bet varētu mainīties to apjoms.